COVID-19 :

Le département de la santé du comté de Martin a signalé avoir des preuves du premier cas de la variante la plus infectieuse du COVID-19. C’est le cas d’un homme de 20 ans, qui n’a pas voyagé en dehors de la ville et devient le septième cas signalé dans le pays.

Cette nouvelle souche de coronavirus a été détectée d’abord au Royaume-Uni, puis à San Diego et au Colorado, et maintenant dans le comté de Martin en Floride.

Le Dr Leslie Díaz, expert en maladies infectieuses explique que “le grand public ne doit pas paniquer avec cela car c’est quelque chose qui était attendu, il est courant que le micro-organisme mute”.

Le commissaire Ed Ciampi note: “ce que je comprends, c’est que le laboratoire qui a fait le test a vu qu’il y avait une différence dans la souche, alors ils ont fait plus de tests et ont obtenu les données.”

Mais qu’est-ce que cela signifie pour le virus de muter ou d’avoir des variations?

Selon les experts, “c’est un moyen pour les microorganismes de se protéger contre les différents outils dont nous disposons pour le combattre”.

Il n’y a aucune preuve que cette variante du COVID-19 soit plus mortelle, mais elle est 70% plus infectieuse. Autrement dit, “si avant vous deviez être dans une pièce avec une personne pendant 15 minutes ou plus pour avoir un risque élevé de contracter le virus, maintenant cela peut prendre cinq ou 10 minutes”, disent les médecins.

Les autorités sanitaires ont indiqué que l’efficacité des vaccins qui sont appliqués travaille contre cette nouvelle variante, nous sommes donc dans une course contre la montre pour vacciner le plus de personnes possible.

C’est pourquoi les recommandations du Center for Disease Control (CDC, pour son acronyme en anglais), sont de continuer à se laver les mains fréquemment, d’appliquer la distanciation sociale et l’utilisation de masques, autant de mesures d’une importance absolue.