COVID-19 :

COVID-19 ne comprend pas les couleurs ou l’activité sportive. Bon tu sais Espanyol, qui a un week-end très chargé dans ce sens. Si ce jeudi l’existence de cinq positifs dans l’Espanyol B était connue, ce qui a conduit à suspendre le match contre Andorre par Éder Sarabia dans Second B, un seul jour de plus a suffi, ce vendredi, pour le club perico annoncera de nouveaux cas dans ses principales équipes féminines.

Ce sont les tests antigéniques qui ont déterminé Cas de COVID-19 dans la première équipe et dans l’équipe subsidiaire, ils ont donc procédé à la suspension, conformément à la Fédération espagnole, de leurs matches de championnat respectifs ce week-end. La femelle A a dû se rendre à Madrid pour lui faire face Rayo Vallecano, à Primera Iberdrola, tandis que la femelle B allait être chargée de recevoir à la Dani Jarque Sports City à Saragosse CCF, dans une réunion correspondant à Reto Iberdrola, l’équivalent de Second. De toute évidence, ils attendent de nouvelles dates.

À peine deux semaines avant que deux autres cas ne soient détectés dans la première équipe féminine, le 5 janvier, puis en prélude à un derby contre Barcelone qui pourrait être joué sans problème. ET Début novembre, des circonstances très similaires à celles actuelles se sont produites, avec des cas chez les femmes A et B. Et tout cela, sans compter la première équipe masculine et les équipes de jeunes.