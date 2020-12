COVID-19 :

Les combats de famille sont très courants la veille de Noël. Cette nuit-là, après ne pas se voir de toute l’année, ils se rencontrent parents avec idéologies et personnalités très différentes. Pour cette raison, la police reçoit des centaines d’appels et doit se rendre dans de nombreux foyers pendant ces vacances. «Je me souviens d’une époque où un beau-frère avait enfoncé une fourchette dans un autre beau-frère», Explique un agent à El Confidencial.

Cependant, la nuit de 24 déc.2020 c’était très différent. Des sources de la police municipale de Madrid affirment avoir reçu cette année “Zéro appels” de ces caractéristiques. A été le première veille de Noël, puisque le corps compte ses interventions, dans lequel aucune demande d’aide en raison de conflits familiaux n’a été enregistrée. “Pour la première fois, il n’était pas nécessaire d’agir avant toute dispute de famille”, expliquent les agents. Un fait qui les a surpris car, bien qu’ils s’attendaient à une baisse des statistiques, ils ne pensaient pas que le chiffre pouvait tomber à zéro.

Moins courants sont plaintes de bruit, mais ils se produisent également chaque année. Quelque chose qui a également changé en 2020, depuis ils n’ont pas non plus eu à intervenir pour ces raisons. “La nuit a été un vrai radeau», Insistent les mêmes sources, qui assurent que la tranquillité est due, en plus du nombre réduit de personnes rassemblées, au une plus grande sensibilisation des citoyens concernant la pandémie COVID-19.

Moins d’intoxication alcoolique, d’accidents de la circulation …

Cette absence d’appels à des bagarres familiales s’est accompagnée aucun incident grave enregistré par les services d’urgence de la mairie de la capitale. Il y a eu une 40% de baisse des appels d’urgence. De même, le service régional d’urgence 112-Communauté de Madrid a révélé que Les intoxications à l’éthyle dans la région ont diminué de 70% et les infractions routières de 96%. Le nombre d’attaques et de bagarres a également chuté de près de moitié. Ainsi, 112-Community devait assister 77 bagarres, loin des 145 dans lesquelles il a dû intervenir à Noël dernier.

Les Sapeurs pompiers, en attendant, seulement ils ont agi 13 fois, tous axés sur des problèmes mineurs, tels que les petits incendies de conteneurs ou pour assister personnes piégées dans l’ascenseur.

La police municipale, le samour et les pompiers ont déployé cette année un appareil spécial Pour assurer le respect des normes de sécurité établies par le gouvernement pour lutter contre la pandémie: masques, distance de sécurité… Les interventions policières se concentrent, en plus des tâches traditionnelles, sur inspection des lieux de vie nocturne et dans le surveillance des maisons, des bouteilles et des centres urbains.

Rien de semblable ne s’est produit depuis 2004

«En sauvegardant les distances, quelque chose de similaire s’est produit 11 mars 2004“, Les agents de la police municipale se souviennent de la dernière fois qu’une journée aussi calme a été vécue:” Ce jour-là, après les bombes qui ont tué près de 200 personnes, la circulation dans la ville était énorme, mais il n’y a pas eu de choc routier, pas un seul appel, pas même le son des klaxons n’a été entendu». Cela montre que la société prend conscience lorsqu’il y a un problème majeur et que les problèmes personnels mineurs perdent de leur importance.

Préoccupation du Nouvel An

Malgré le bon sentiment de la veille de Noël, la police municipale estime que Le réveillon du nouvel an ne sera pas si calme. Ces derniers mois, de nombreux Fêtes illégales dans les maisons ou bouteilles en plein air, pratiques qui devraient augmenter à l’aube de la fin de l’année.

Au cours des cinq derniers mois, la police municipale a imposé plus de 5000 amendes pour consommation d’alcool dans la rue ou lors de fêtes privées, dans lequel aussi La distance de sécurité et l’obligation de porter des masques n’ont pas été respectées. Par conséquent, le conseil municipal a fourni les agents anti-émeute du corps plus de moyens (casques et boucliers) pour lutter contre ces incidents pendant le réveillon du Nouvel An et les prochains mois de printemps.