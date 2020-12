COVID-19 :

Journée historique pour l’Espagne. Araceli, 96 ans, résidente de Los Olmos, au centre-ville de Guadalajara, a été la première personne de notre pays à avoir reçu le vaccin contre le coronavirus. Vers 9h00 ce dimanche (diffusé en direct sur AS.com) le début de la fin de la pandémie a commencé.

Araceli est le résident le plus âgé du centre et a été le premier à recevoir le vaccin Pfizer premier remède contre le COVID-19 approuvé par l’Agence européenne des médicaments. Pour sa part, Mónica Tapias, la plus jeune travailleuse du centre, a été la deuxième à recevoir le vaccin à la résidence Los Olmos à Guadalajara.

Tel que rapporté par Health, 4591235 doses seront reçues pour les trois prochains mois. Chaque semaine, 350000 flacons seront livrés, qui sera répartie entre les communautés de manière “équitable”, sur la base de sa population appartenant aux quatre groupes prioritaires établis.

Comme expliqué lors d’une conférence de presse par le ministre Salvador Illa, “les doses couvrent pratiquement le stade 1 de la stratégie vaccination. On parle de environ 2,5 millions de personnes la population cible de cette première étape “.

Deux doses

En tout cas, l’Union européenne a acheté 200 millions de doses du remède développé par Pfizer. D’elles, L’Espagne a un total de 20 millions. Il nécessite deux flacons, et le second doit être inoculé 21 jours après le premier. Moderna nécessite également deux doses (28 jours) et Oxford-AstraZeneca 1.5 (à moins de 30 jours d’intervalle).