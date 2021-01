COVID-19 :

Après un an de souffrance ravages causés par le coronavirus SRAS-CoV-2 dans le monde, causant plus de 96 millions d’infections et plus de deux millions de décès, nous pouvons enfin savoir à quoi cela ressemble. Un groupe de chercheurs de trois pays a réalisé, pour la première fois, le image réelle de ce virus en 3D à partir de certains échantillons congelés. «C’est le plus proche de montrer l’apparence réelle du virus que nous avons atteint jusqu’à présent. Avec la technologie actuelle, une image plus réaliste ne peut pas être affichée»Déclare Peter Mindek, CTO de la société autrichienne Nanographics

En réalité, ce n’est pas une photographie, impossible de photographier un virus, ni un modèle informatisé. Pour obtenir l’image, la technique de tomographie cryoélectronique, dans lequel l’échantillon congelé est scanné sous différents angles en utilisant un microscope électronique. Et les données obtenues sont transformées en images tridimensionnelles à l’aide d’algorithmes.

Trois institutions de chaque pays ont participé au processus. Tout d’abord, le scanner a été réalisé dans le Université Tsinghua, en Chine. Puis le données obtenues étaient segmenté par des experts du Université King Abdullah des sciences et de la technologie, Arabie saoudite. Finalement, Nanographie, fondée par des scientifiques du Université technique de Vienne, Enlevé le bruit de l’image d’origine, la rendu et le propriétés optiques et couleurs attribuées.

Les couleurs ne sont pas réelles, mais leur forme est

Comme l’explique Nanographics sur son site internet, les couleurs qui apparaissent dans l’image ne sont pas vraiment celles du coronavirus: «Pour des objets à une échelle aussi petite que les virus, les couleurs n’existent pas dans le même sens que nous sommes familiers avec eux”. «Les images 3D du virus n’ont pas été capturées avec des photons de lumière visible (qui donnent aux choses leurs couleurs), mais avec électrons. Les électrons ils ne sont associés à aucune couleur que nos yeux peuvent voir. Par conséquent, pour montrer un scan d’un microscope électronique, nous devons utiliser des couleurs artificielles »ajoutent-ils.

Nanographie

En ce sens, il précise qu’ils ont choisi cette palette de couleurs pour mieux représenter la forme et les différentes parties du virus: «Nous avons choisi rose vif pour les pointes, pour signifier qu’ils sont les partie du virus responsable de se fixer aux cellules les héberger et les infecter. Le reste du virus apparaît dans couleurs sourdes et froides, ce qui suggère que un virus n’est pas un être vivant». Ils ont également choisi le rouge vif pour l’ARN parce que “c’est le molécule contenant les informations nécessaires pour répliquer le virus et, par conséquent, il peut être considéré comme sa partie la plus importante, la partie la plus vivante de cette machine moléculaire parasite ».

La forme du virus, en revanche, est réelle: «Le microscope électronique ne nous permet pas de voir les couleurs, car il n’y en a pas, mais nous permet de voir les formes. Et grâce aux couleurs artificielles que nous ajoutons aux images, nous pouvons voir encore mieux les formes des particules virales ». Cette découverte peut aider à lutter contre le coronavirus SRAS-CoV-2. “Les scientifiques qui recherchent des vaccins et des remèdes doivent connaître la forme des molécules. Si vous le voyez en 3D, c’est plus facile de savoir comment ils fonctionnent»Soutient Mindek.