Araceli, une femme de 96 ans, vivant au centre pour personnes âgées de Los Olmos à Guadalajara, a reçu la première dose du vaccin en Espagne à 9h00.

Quelques minutes plus tard, Mónica, une infirmière auxiliaire de 40 ans qui travaille dans la même résidence, a été vaccinée. Avec ces deux injections, la stratégie de vaccination attendue contre le coronavirus débute ce dimanche en Espagne, qui sera suivie dans toutes les communautés autonomes.

Après avoir reçu leurs premières doses – dans 21 jours, ils recevront une deuxième ponction – Araceli et Mónica ont encouragé la population à se faire vacciner. “Voyons si nous nous comportons tous bien et faisons disparaître le virus”, a déclaré le nonagénaire, après s’être assuré qu’elle n’avait ressenti aucune démangeaison ou inconfort lorsqu’ils lui ont administré le vaccin.

Monica est fière que la vaccination ait commencé en Espagne et a regretté que de nombreuses personnes âgées, dont plusieurs dans cette résidence publique, “ne soient pas arrivées à l’heure”.

On prévoit que dans douze semaines, la vaccination atteindra 2 295 638 personnes grâce à plus de 4,5 millions de doses du vaccin Pfizer et que toute la population sera vaccinée pendant plusieurs mois.

Les premiers à recevoir la piqûre tant attendue en Espagne seront les résidents et le personnel sanitaire et social des résidences pour personnes âgées et handicapées; toilettes de première ligne; autres personnels de santé et de santé sociale et grandes personnes à charge non institutionnalisées.

