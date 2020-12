COVID-19 :

10:11 Vaccination dans tout l’Aragon | Aragon va vacciner contre le coronavirus dans ses trois provinces: Huesca, Saragosse et Teruel. Plus précisément, ce sera à la résidence «Romareda» à Saragosse, la maison «San José» à Teruel et la résidence «Somontano» à Barbastro (Huesca).

10:02 L’armée transporte le vaccin aux îles Canaries, aux Baléares et à Melilla | Les forces armées ont été chargées de transporter les premières doses du vaccin contre le coronavirus vers les îles Canaries, les îles Baléares et Melilla. Ils ont été transportés par avion à Ceuta par hélicoptère.

09:51 Le profil du deuxième vacciné | Le deuxième vaccin contre le coronavirus a été Mónica, une travailleuse de la résidence Los Olmos. Mónica Tapias est née en 1972, elle est technicienne auxiliaire de soins infirmiers (TCAE) et travaille dans ce centre depuis 10 ans.

09:43 Le profil des premiers vaccinés | La première personne vaccinée contre le coronavirus en Espagne est Araceli, une femme âgée vivant dans le centre de Los Olmos à Guadalajara. Araceli Rosario Hidalgo a été internée au résidence depuis 2013. Né en 1924Elle a une fille et un fils, quatre petits-enfants et un arrière-petit-fils et est originaire de Guadix (Grenade), mais est enregistrée à Guadalajara depuis 25 ans.

09:37 Les étapes de la stratégie de vaccination | Aujourd’hui, la vaccination contre le cornavirus commence et la première des trois étapes établies dans la stratégie de vaccination contre le Covid-19 en Espagne commence. Ceux-ci sont priorisés groupes de population et dans cet ordre: les résidents et le personnel sanitaire et social des résidences pour personnes âgées et handicapées; personnel de santé de première ligne; autres personnels de santé et de santé sociale et grandes personnes à charge non institutionnalisées.

09h29 Les îles Canaries vaccineront à 14h00 | Les îles Canaries ont déjà les premières doses du vaccin contre le coronavirus. Le premier devrait être administré dans une résidence à Tenerife à partir de 14h00 Du soir.

09:18 Ils partent sous les applaudissements | Les deux premiers vaccinés en Espagne contre le coronavirus ont quitté la pièce où ils ont été vaccinés parmi les applaudissements des travailleurs de la résidence Los Olmos.

09:11 Le premier vacciné | Les deux premières femmes vaccinées sont assises dans la même pièce où le vaccin a été administré dans le cadre du protocole de vaccination. Et c’est qu’après la vaccination contre le coronavirus, les vaccinés doivent être surveillés pendant 15 minutes.

09:06 Un assistant de santé, deuxième vacciné | Le plus jeune assistant de santé de la résidence Los Olmos à Guadalajara est devenu la deuxième personne en Espagne se faire vacciner contre le coronavirus. «C’est une fierté et nous voulons que la majorité des gens soient vaccinés. De nombreuses personnes sont décédées et il est dommage que ces personnes n’aient pas pu se faire vacciner à temps. J’encourage la population à se faire vacciner car c’est très important », a déclaré Mónica après avoir été vaccinée.

09:03 Araceli, le premier vacciné d’Espagne | Araceli, 96 ans, est désormais officiellement la première personne à être vaccinée contre le coronavirus en Espagne. Ses premiers mots ont été un mot de joie et de satisfaction: «Je suis très heureux, très bien».

09h00 Guadalajara administre le premier vaccin en Espagne | Suivez ici en direct la vaccination de deux personnes dans la résidence Los Olmos de Guadalajara. Elle est résidente et travailleuse. Ce sont les deux premières personnes en Espagne à recevoir les premières doses du vaccin contre le coronavirus de Pfizer.

08:53 Un vieil homme, d’abord vacciné en Galice | La première personne vaccinée contre le coronavirus en Galice sera un vieil homme résidant dans le centre de Porta do Camiño, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le Sergas (Service de Santé Galicien) démarre la campagne avec 500 doses au total pour ce dimanche.

08:46 La vaccination en Catalogne commence à 12h00 | Le premier vaccin contre le coronavirus en Catalogne sera fourni à 12h00 à la résidence Feixa Llarga à Hospitalet de Llobregat, à Barcelone. Catalogne reçu 1595 doses au total pour ce dimanche, vous serez donc vacciné dans une résidence dans chacune des régions sanitaires.

08:40 La Cantabrie a déjà 35 doses | La Cantabrie commence aujourd’hui la vaccination des coronavirus avec 35 doses. Ils seront reçus par les résidents du centre de service des dépendances de Cueto et il devrait être vers 11h00 du matin.

08:31 Vaccination dans les Asturies | Les Asturies entament aujourd’hui la campagne de vaccination contre le coronavirus auprès des usagers et du personnel de santé sociale des maisons de retraite. 50 équipes seront en charge de vaccination, formé par 148 professionnels qui ont reçu une formation spécifique sur la technique et l’inscription qu’ils doivent effectuer.

08:25 La Hongrie le brise aussi | La Hongrie et l’Allemagne ont été les deux pays européens à rompre avec l’accord et à administrer le vaccin Pfizer contre le coronavirus dès son arrivée dans le pays. Budapest, contrairement à l’Allemagne, a choisi les toilettes comme le premier à recevoir les premières doses.

08:15 L’Allemagne rompt le pacte | L’Allemagne n’a pas respecté ce qui avait été convenu et ce samedi, lorsqu’elle a reçu les premières doses du vaccin contre le coronavirus, elle a administré la première. Le premier Allemand à le recevoir fut une femme de 101 ans d’une maison de repos à Halberstadt (est du pays).

08h00 L’Europe commence la vaccination presque au même moment | Le pacte de toute l’Union européenne était que ce dimanche tous les pays ont commencé la vaccination contre le coronavirus à l’unisson. Au contraire, L’Allemagne et la Hongrie ont violé le pacte et hier, ils ont administré les premières doses.

07:45 Vaccination en Espagne | L’Espagne recevra au total 4,5 millions de doses de ce vaccin contre le coronavirus Pfizer. Hier, samedi, les premières doses sont entrées – on ne sait toujours pas exactement combien – et demain, comme chaque lundi, 350000 doses seront reçues pendant 12 semaines.

07:30 Tout est prêt pour la vaccination | L’Espagne est prête à administrer les premières doses du vaccin tant attendu contre le coronavirus. Tout est prêt, et dans une heure et demie les premiers vaccins seront administrés dans le Résidence Los Olmos à Guadalajara.

Et le jour est arrivé. Aujourd’hui commence la campagne de vaccination contre le coronavirus en Espagne. Le début de la fin de la pandémie. Les deux premières personnes à recevoir les premières doses du vaccin Pfizer sont le plus jeune travailleur de la résidence Los Olmos à Guadalajara et le résident le plus âgé. Les doses sont déjà distribuées dans toutes les communautés autonomes pour qu’elles commencent par la vaccination.