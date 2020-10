COVID-19 :

Les cas de COVID-19 continuent d’augmenter dans les écoles publiques de Miami-Dade. Avec 188 élèves et 88 salariés inscrits ce mercredi après-midi, il y a aussi des centaines d’élèves et plusieurs enseignants en quarantaine, selon le syndicat des enseignants qui vient de recevoir aujourd’hui un cadeau d’un demi-million de masques.

Les masques sont arrivés juste à temps alors que le nombre de COVID continue d’augmenter dans les écoles. À Barbara Goleman, on dit qu’environ 400 élèves et environ 20 enseignants sont en quarantaine.

Un demi-million de masques seront distribués aux enseignants et aux élèves des écoles publiques de Miami-Dade. Le don opportun de la société Foh Health Essentials a été reçu par le syndicat des enseignants après avoir confirmé que cette semaine des centaines d’étudiants et plusieurs enseignants avaient été mis en quarantaine.

Karla Hernández Mats, présidente de l’UTD, Miami-Dade Teachers Union explique que «Miami High avait 16 enseignants en quarantaine, plus de 200 élèves en quarantaine, aujourd’hui nous avons découvert que Barbara Goleman Senior High a 20 enseignants en quarantaine et plus de 400 étudiants également en quarantaine ».

Plusieurs étudiants qui ont opté pour des cours en présentiel au lycée Barabara Goleman ont reçu leurs cours de l’auditorium, comme le montre une photo. “C’est un problème très grave, nous voyons que les enfants sont maintenant dans un auditorium, nous ne pensons pas que ce soit l’environnement le plus sûr pour qu’ils apprennent”, prévient Hernández.

Mia Suarez, élève du lycée Barbara Goleman, dit que beaucoup d’enseignants ne sont pas là, “nous devons être là pour les réunions, nous sommes 5 personnes par classe, ça peut être moins, 10 par classe, dans les files, il n’y a presque personne” .

Pour leur part, les écoles publiques ont rapporté ce qui suit: «Il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que nous n’ayons pas de cas; Cependant, en gardant à l’esprit la santé et le bien-être de nos élèves et employés, les écoles publiques sont extrêmement proactives et mettent en œuvre toutes les mesures d’atténuation nécessaires dès que les cas sont signalés.

Le syndicat a également révélé qu’à Palmetto Middle, 200 autres étudiants et environ 16 enseignants ont été isolés cette semaine car ils pensent que le moment est venu de renforcer les mesures.

«Nous aimerions voir que toute l’école soit mise en quarantaine par mesure de précaution qu’il y ait un nettoyage en profondeur dans toute l’école et résumer l’apprentissage en face-à-face après que certaines choses aient été mises en œuvre dans ce campus scolaire», a averti Hernández.