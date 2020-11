COVID-19 :

Une longue et constante file de voitures a été vue au Marlins Stadium toute la journée pour recevoir des tests pour COVID 19 et cet après-midi une autre pour recevoir de la nourriture pour Thanksgiving, deux préoccupations qui se rejoignent cette semaine.

Le maire de la ville de Miami et le nouveau maire du comté de Miami Dade ont soutenu cette distribution de nourriture afin que les familles dans le besoin puissent célébrer Thanksgiving et espérer le faire en toute sécurité.

“Nous savons qu’ils souffrent et que ces dindes et ces repas vont les aider, mais ils doivent se rappeler de porter les masques et de maintenir une distance sociale, en particulier pendant les vacances”, a déclaré la maire de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. .

Avant la distribution parrainée par Miami Marlins, les maires se sont rencontrés lors d’une conférence téléphonique avec le président élu Joe Biden et la conférence des maires des États-Unis pour discuter de l’augmentation des cas de coronavirus à travers le pays.

“Il veut que nous ayons les fonds nécessaires pour contrôler la pandémie dans les écoles. Et que les experts au niveau national conseillent aux villes d’avoir les règles nécessaires”, a déclaré le maire de MIami, Francis Suárez.

Un groupe bipartite de maires du sud de la Floride s’est réuni la semaine dernière pour demander au gouverneur Ron DeSantis de leur redonner le contrôle local des mesures pour tenter de contrôler la pandémie. Le gouverneur n’a pas répondu.

«Cela continue d’être un problème car nous n’avons pas l’adresse nécessaire et tant que ce problème existera, les cas continueront d’augmenter et maintenant que les vacances arrivent, encore plus de problèmes peuvent survenir», a prévenu le Dr Aileen Marty, spécialiste des maladies infectieuses.

De son côté, la maire du comté de Miami Dade nous a dit qu’elle n’avait pas encore pu s’entretenir avec le gouverneur de Floride, mais qu’elle a pu s’entretenir avec le directeur des urgences de l’État et demain elle convoquera une conférence de presse avec plus d’informations au niveau du comté. sur sa manipulation du coronavirus.