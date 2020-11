COVID-19 :

Les projets qui ont été activés dans le monde entier à la recherche d’un vaccin efficace et sûr contre le COVID-19 sont désormais au nombre de 249

Les Projets qui ont été activés dans le monde entier à la recherche d’un vaccin efficace et sûr contre COVID-19[feminine ils en ajoutent déjà 249; Il y a déjà 20 essais qui sont passés à la phase 3, le dernier avant leur commercialisation; et ceux qui se sont positionnés comme des «candidats» fermes pour devenir des vaccins sont dix.

Les derniers résultats encourageants ont été annoncés par le consortium formé par la société pharmaceutique américaine Pfizer et l’allemand Biontech, qui a rapporté que les dernières études de son vaccin ont montré une efficacité supérieure à 90 pour cent chez les participants sans preuve préalable d’avoir souffert de l’infection du SRAS-CoV-2.

Bien que les gouvernements (la majorité) et la communauté scientifique insistent pour ne pas transformer la lutte pour un vaccin efficace et sûr en une course, parmi les plus avancés se trouve le vaccin (Gam-COVID-Vac) préparé par le Centre Gamaleya d’épidémiologie et de microbiologie (Russie) et qui a déjà été approuvée dans ce pays.

Cependant, son approbation a été jugée hâtive par de nombreux pays et organisations internationales car les résultats de tous les essais cliniques n’avaient pas été publiés au moment de la communication de leur approbation et parce que, selon les données contenues dans différents registres d’essais cliniques, La phase 3 a commencé en août 2020, lorsque les autorités russes ont annoncé son approbation.

Les projets les plus avancés

Les dix «candidats» de la firme pour devenir un vaccin sont, outre le russe, ceux développés par la société pharmaceutique AstraZeneca avec l’Université d’Oxford; celui de Chine Sinovac avec l’Institut Butantan du Brésil; la de Sinopharm avec le Wuham Institute (Chine); la de Sinopharm avec l’Institut de Pékin; celui de la société de biotechnologie Moderne (États Unis); la de Produits biologiques CanSino (Chine); le belge Janssen Pharma, filiale de l’américain Johnson & Johnson; la de Novavax (États Unis); et de Pfizer et Biontech.

Tous ont différents essais en phase 3, le précédent, si ces essais aboutissent, à l’obtention de la licence pour leur commercialisation et fabrication à grande échelle, mais pas le dernier, puisque la phase 4 commence à ce moment-là, dans lequel des systèmes de surveillance différents et sophistiqués sont activés pour vérifier en permanence l’innocuité et l’efficacité du vaccin.

Des essais de phase 3 avec ces vaccins sont déjà en cours au Japon, en Chine, au Brésil, aux États-Unis, en Indonésie, en Argentine, en Indonésie, en Biélorussie, au Pakistan, au Royaume-Uni, en Turquie, au Maroc ou en Inde, mais des informations sur les progrès et Un freinage soudain se produit presque quotidiennement.

L’Agence nationale de surveillance de la santé du Brésil a temporairement suspendu les essais du vaccin qu’elle teste (celui développé en collaboration avec le laboratoire chinois Sinovac) après avoir appris un événement indésirable grave chez l’un des volontaires, bien que la société n’ait pas tardé à confirmer sa sécurité. candidat pour un vaccin et pour défendre la rigueur avec laquelle les essais sont menés.

Et la société Novavax vient également d’annoncer qu’elle a obtenu l’autorisation du régulateur américain pour accélérer son candidat pour un vaccin contre la covid-19, qui est en phase III de tests au Royaume-Uni et que tout au long Novembre débutera également aux États-Unis et au Mexique.

Les phases du vaccin

Seuls ceux qui ont passé les trois phases précédentes atteignent la phase 3: une première phase préclinique réalisée sur des animaux de laboratoire pour vérifier les éventuels effets indésirables, doses et interactions avec le système immunitaire avant les tests chez l’homme, et les suivants 1 et 2.

Dans les essais encadrés en phase 1, le vaccin commence à être testé dans de petits groupes de volontaires sains pour avoir des données plus précises sur la dose appropriée, la sécurité et la réponse immunitaire qu’il produit, et en phase 2, il est étendu à des groupes de milliers de individus (volontaires et en bonne santé) pour faire progresser les connaissances sur l’innocuité et l’efficacité du vaccin dans des groupes de population plus larges et plus variés.

La phase 3, préalable à l’approbation, implique une augmentation notable du nombre de personnes qui essaient le médicament, car il s’agit de démontrer l’innocuité et l’efficacité du médicament dans les conditions naturelles de la maladie et qu’elles correspondent aux conditions réelles avec lequel il sera administré en cas d’obtention de la licence.

Les différents vaccins en cours de développement utilisent différentes stratégies pour combattre et tuer le virus responsable du COVID-19 (comme l’utilisation de particules virales entières; des versions atténuées du virus; ou des versions du virus qui ont été modifiées en laboratoire).

Comme on pouvait s’y attendre, les premiers vaccins à arriver seront ceux en cours de développement par les grandes sociétés pharmaceutiques et les consortiums internationaux, et bien que la communauté scientifique affirme que tous ceux qui passent la phase III seront sûrs et efficaces, elle est également convaincue qu’une deuxième, puis une troisième génération arrivera. des vaccins qui seront meilleurs que le premier, puisque les laboratoires auront beaucoup plus d’informations sur la réponse immunitaire qu’il produit.

Différentes méthodologies

Ils sont également basés sur des méthodologies très différentes, certains essayant de «réutiliser» les virus qui ont été utilisés pour éradiquer d’autres maladies (comme la variole); D’autres cherchent à éliminer les gènes responsables de sa virulence du génome du coronavirus et à obtenir des dérivés «atténués»; et d’autres tests utilisent un gène provenant d’un antigène du virus lui-même pour stimuler l’immunité du receveur.

En plus des essais avec des vaccins spécifiquement destinés à lutter contre le SRAS-Cov-2, plusieurs pays testent l’effet de vaccins qui n’avaient pas été conçus contre cette maladie; En ce sens, deux essais sont en cours (également en phase III) pour évaluer l’effet bénéfique d’un vaccin initialement développé contre la tuberculose et pour déterminer si son administration réduit le risque de contracter le COVID-19, bien que le Organisation mondiale de la SANTE pour le moment, il ne le recommande pas.

