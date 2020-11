COVID-19 :

La dernière mise à jour de la série historique de données sur les infections à coronavirus révèle que le nombre réel d’infections au cours de la première vague était beaucoup plus élevé que ce que le gouvernement de Pedro Sanchez. Ceci est certifié par le Institut de santé Carlos III (ISCIII), dépendant du ministère de la Santé. Ces milliers d’infections qui s’ajoutent discrètement aux fichiers de données officiels depuis des mois montrent, par exemple, que dans la semaine qui s’est écoulée depuis que Sánchez a applaudi la participation aux manifestations de la 8 M et le décret de l’état d’alarme qui a confiné le pays a été ajouté sur 40 000 infections.

Les données sont significatives et donnent un échantillon de la situation épidémiologique réelle dans laquelle se trouvait l’Espagne crucial premières semaines de mars. Des jours où la pandémie n’était rien de moins qu’une exagération et où le Gouvernement maintenait son programme axé sur d’autres questions, comme le féminisme ou la loi sur la liberté sexuelle.

Le 6 mars, le président socialiste a applaudi les célébrations du 8-M depuis son compte Twitter, Journée de la femme, qui devait avoir lieu deux jours plus tard malgré l’alerte sanitaire internationale.

Libre de décider, de penser, de faire, de dire. Nous vous accompagnons dans ce combat pour parvenir à une véritable égalité entre les femmes et les hommes. Sans pause. Parce que sans féminisme il n’y a pas d’avenir, sans égalité il n’y a pas de démocratie. # DíaInternacionalDeLaMujer pic.twitter.com/i91PpspALL – Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 6 mars 2020

Depuis le 1er janvier – date à laquelle les infections ont commencé – jusqu’au 6 mars, comme on le sait maintenant sur la base des référentiels de données officiels, avait été enregistré en Espagne 6 331 infections. Une semaine seulement s’est écoulée depuis l’appel du Premier ministre à descendre dans la rue sous la bannière féministe jusqu’à ce que l’exécutif approuve le décret de l’état d’alarme et enferme tout le pays pendant des mois. Une semaine qui, en termes épidémiologiques, a été déterminante: du 6 au 14 mars, le coronavirus a été diagnostiqué 39 629 Espagnols pendant ces 8 jours.

Cette nomination 8M a été élaborée avec l’approbation du gouvernement et malgré le fait que Organisation mondiale de la SANTE (OMS), comme l’Union européenne avait insisté contre la célébration d’événements de masse. Ils étaient plus que 600 000 personnes qui ont participé à certains 480 vitesses dans tout le pays. L’exécutif, le lendemain, a confirmé que la situation s’était aggravée, et qu’ils avaient connu les données ce même dimanche 8 mars dans la nuit.

Espagne, avec 8 fois plus de cas

La mise à jour de la série historique de cas par le Institut de santé Carlos III (ISCIII), un organisme dépendant du ministère de la Science, révèle que lorsque Sánchez a décrété le premier état d’alarme, le 14 mars, les infectés étaient 45 960 et non les 5 753 que le ministère de la Santé a collectés dans son solde quotidien. Autrement dit, huit fois plus.

Ceci, bien sûr, selon les cas reconnus par test diagnostique. Parce que les infections étaient, en réalité, beaucoup plus, même si elles n’ont jamais été confirmées. En effet, l’étude de séroprévalence réalisée par le ministère de la Santé en collaboration avec l’Institut de santé Carlos III (ISCIII), l’Institut national de la statistique (INE) et en collaboration avec les communautés autonomes, a déjà révélé en mai que 5% de la population avait des anticorps contre le virus.

Les mises à jour successives des chiffres réalisées par l’ISCIII, sur la base des infections accumulées par le Réseau national de surveillance de la santé publique (RENAVE), remettre en question la version officielle du gouvernement tout au long de la pandémie et révéler le chaos de gestion au sein même de l’exécutif.

Avec le recul, les chiffres sont dévastateurs. Par exemple, lorsque Sánchez a constitué le premier groupe d’experts, le Comité scientifique et technique de Covid, le 22 mars, a signalé 28 572 personnes infectées. La mise à jour de l’ISCIII révèle maintenant qu’il y avait déjà 114 586 infections.