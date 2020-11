COVID-19 :

L’OMS a détaillé que les cas confirmés de COVID-19 sur la planète dépassent déjà 49,1 millions et les décès dépassent 1,2 million

Les cas de COVID-19[feminine se rapprochent de plus en plus barrière des 50 millions, dans un monde protégé pour essayer d’arrêter la propagation de la pandémie et les conséquences qu’elle entraîne dans son sillage.

Selon les dernières données du Organisation mondiale de la SANTE (OMS), cas confirmés de coronavirus sur la planète, ils dépassent déjà 49,1 millions et les décès dépassent 1,2 million.

Amérique Oui L’Europe  Les statistiques mènent: 21,3 millions de positifs confirmés et plus de 650 000 décès pour le premier de ces continents et 12,8 millions d’infections et près de 308 000 décès pour le second.

En fait, onze des douze pays les plus infectés appartiennent à ces deux continents et, en dehors d’eux, seuls les Inde (8,4 millions de cas) apparaît sur la liste, en deuxième position après États Unis (9,5 millions).

Ils suivent, dans cet ordre, Brésil, Russie, France, Espagne, Argentine, Royaume-Uni, La Colombie, Mexique, Pérou et Italie.

Augmentation continue des cas en Europe

En Europe, au milieu de la deuxième vague de COVID-19, les chiffres ne cessent de croître et chaque jour un maximum d’infections et de décès est enregistré, comme cela s’est produit au cours des dernières vingt-quatre heures en Allemagne (environ 23400 nouveaux positifs, un record pour le troisième jour consécutif), le Portugal (6,640 de plus), Pologne (+27 mille 875), L’Autriche (8 241 autres), Ukraine (plus de 10 mille) ou Hongrie (environ 5 300).

L’Italie présente également des données alarmantes aujourd’hui (plus de 39 800 nouvelles infections et 425 autres décès).

Compte tenu de tout cela, les pays adoptent de plus en plus de mesures et envisagent d’en mettre en œuvre d’autres, comme l’Italie, dont le gouvernement envisagera d’étendre le confinement à plus de régions que les quatre actuellement touchées (Lombardie, Piémont, Vallée d’Aoste Oui Calabre) si les données se détériorent, afin d’éviter l’effondrement du système de santé.

Même les églises des hôpitaux piémontais ont installé des lits pour recevoir des positifs, dans le premier pays d’Europe à avoir été touché par la pandémie en février et qui accumule déjà environ 902 500 infections et plus de 41 000 décès.

En Pologne, à partir d’aujourd’hui et pendant trois semaines, de nouvelles restrictions sont appliquées à la vie sociale et à l’activité économique – fermeture d’établissements non essentiels, de centres commerciaux, de cinémas, de théâtres, de musées ou de galeries d’art; les limitations de capacité, y compris dans les lieux de culte, l’enseignement à distance … – qui s’ajoutent aux limitations existantes pour les bars et restaurants.

Aussi Grèce Il est aujourd’hui et pendant au moins trois semaines immergé dans un verrouillage national qui limitera la circulation des personnes et l’activité commerciale.

De son côté, le Conseil des ministres du Portugal se réunit pour adopter de nouvelles mesures, après que le Parlement a approuvé un retour à l’état d’urgence – le niveau d’alerte maximal dans le pays – à partir de lundi prochain et pour quinze jours.

En Espagne – avec 1,3 million de cas de coronavirus et plus de 38800 décès – les restrictions sont renforcées et à partir de ce samedi la fermeture totale de l’hôtellerie dans des zones comme le Pays basque, Murcie et des dizaines de communes de Galice est en vigueur.

Peur de l’effondrement de l’hôpital

Malgré les chiffres alarmants, les mouvements contre les restrictions imposées par les gouvernements se poursuivent et aujourd’hui en Allemagne (avec un total d’environ 642 500 cas et plus de 11 200 morts), la police a dispersé une manifestation à Leipzig d’environ 20 000 personnes. , en ne respectant pas les mesures d’hygiène et de distanciation, qui ont dégénéré en émeutes.

En Allemagne, où le chancelier Angela Merkel a averti que le système de santé peut atteindre sa capacité maximale en quelques “semaines”, de nouvelles restrictions à la vie publique et à l’activité économique sont en vigueur depuis lundi, avec des bars, restaurants, théâtres, cinémas, gymnases, spas et musées fermés , tandis que les commerces et les écoles restent ouverts.

L’Autriche vit en confinement partiel depuis mardi, avec la fermeture de toutes les activités de loisirs et de gastronomie, l’enseignement à distance pour les étudiants de plus de 14 ans et un couvre-feu à partir de 20h00.

Pendant ce temps, le Royaume-Uni a temporairement interdit l’entrée des voyageurs de Danemark, moins les citoyens britanniques, après y avoir détecté une mutation du SRAS-CoV-2 lié au vison.

Du jeudi dernier au 2 décembre, Angleterre c’est déjà dans un confinement quasi total qui empêche les mouvements non essentiels.

L’Amérique au centre de la pandémie

L’Amérique est au centre de la pandémie, les États-Unis étant en tête des cas et des décès dans le monde et battant à nouveau ses données de contagion.

Outre les États-Unis, le Mexique dépasse les 955 mille positifs et est proche de 95 mille décès dus au COVID-19 (près de six mille infections et environ 550 décès dans les dernières heures).

ChiliPendant ce temps, il ajoute plus de 1 500 cas, jusqu’à 520 000 et 50 décès (un total de 14 500).

