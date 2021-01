COVID-19 :

C’était inévitable et c’est déjà là. Les autorités ont prévenu que la troisième vague donnerait ses premiers symptômes après Noël et ce lundi Andalousie a enregistré un total de 4896 positifs par Covid-19, les données les plus élevées depuis le passé 7 novembre, Il y a 65 jours.

La taux d’incidence grimpe de 94,8 points depuis vendredi et est déjà à 298,3 cas pour 100 000 habitants, selon les données consultées par Europa Press dans le Institut de cartographie et de statistique d’Andalousie (IECA). Concernant le nombre de décès, la communauté a enregistré un total de neuf décès au cours des dernières 24 heures.

Les 4896 infections de ce jour sont notamment le pire chiffre depuis plus de deux mois, et le fait que les deux jours les plus proches entre les deux sont 12 de ce mois avec 4737 ou 13 avec 4483 reflète que la région enregistre autant de cas qu’au pire moment de la deuxième vague.

Malaga mener les contagions avec 1035, suivi de Cadix avec 952, Séville avec 698, Almeria avec 655, Grenade avec 647, Cordoue avec 433, Jaen avec 318 et Huelva avec 158. Ces chiffres ouvrent la porte à de nouvelles restrictions dans la communauté pour tenter de contenir la propagation du virus.

Concernant les décès, Cadix avec cinq c’est celui qui enregistre le plus. Derrière ils vont Almeria avec trois, et Malaga, Cordoue et Grenade avec un, tandis que Huelva, Jaen et Séville ils n’ont pleuré aucun défunt.

1401 hospitalisés et 245 en réanimation

Les patients admis dans les hôpitaux andalous pour Covid-19 ont de nouveau augmenté ce lundi et sont déjà neuf jours de téléversements consécutifs avec 1401, 90 de plus que le dimanche, dont 245 dans un Unité de soins intensifs (USI), 16 de plus que la veille.

L’Andalousie s’éloigne de plus en plus seuil de mille hospitalisés, qui est passé avec une tendance à la baisse le jeudi 31 décembre et surpassé à nouveau ce mardi 5 janvier, pour ne pas arrêter de remonter jusqu’à présent cette année. Ce dimanche, 79 autres admis étaient inscrits, les samedi 38, vendredi 106, jeudi 16, mercredi 18, mardi 56 et lundi dernier 58.

Les 1401 hospitalisés comptés ce lundi sont 1307 de moins que les 2708 comptés le 30 mars dans le pic maximal de la première vague et 2177 de moins que les 3478 du pic de patients hospitalisés de la deuxième vague le 10 novembre.

De son côté, le nombre d’admissions à l’USI augmente de 16 ce lundi, après avoir augmenté de un dimanche, un samedi, 16 vendredi et dix jeudi, diminuant de 17 mercredi, augmentant de six mardi et diminuant de deux lundi dernier.

Les 245 patients en USI enregistrés ce jour sont 193 de moins que les 438 enregistrés le 30 mars dans le pic maximum de la première vague et 283 de moins que les 528 du pic en UCI de la deuxième vague le 18 novembre.