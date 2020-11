COVID-19 :

. – Le pic de chute a laissé près de 50000 personnes hospitalisées aux États-Unis en raison du COVID-19 et les experts affirment que la tension à laquelle sont confrontés les systèmes de santé pourrait bientôt s’aggraver.

Les hospitalisations ont augmenté dans 47 États le mois dernier, selon le Covid Tracking Project, et un total de 47 502 personnes avaient été hospitalisées dimanche. Les taux s’accompagnent d’une flambée des cas qui ont fait d’octobre un mois record pour les infections à coronavirus aux États-Unis.

Les États-Unis ont enregistré vendredi leur plus grand nombre de nouveaux cas avec 99321, le record de tous les pays du monde. Et les experts ont déclaré que l’impact continuerait probablement de s’aggraver à mesure que les mois plus froids augmenteraient les infections.

“Nous sommes juste au début de ce qui semble être une croissance exponentielle dans de nombreux États”, a déclaré dimanche le Dr Scott Gottlieb, ancien commissaire de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, lors du programme “Face the Nation”. CBS. “C’est très inquiétant à l’approche de l’hiver.”

Gottlieb s’attend à ce que Thanksgiving soit un point de basculement, et à partir de là, il a déclaré que le système hospitalier ferait face à une pression similaire aux pics initiaux, lorsque les hôpitaux du pays atteignaient leur capacité et les travailleurs en la santé était épuisée.

Le Dr Christopher Murray, directeur de l’Institute for Health Metrics and Evaluation à l’Université de Washington, a déclaré que les hospitalisations sont la meilleure mesure de la façon dont le pays fait face à la pandémie et sont souvent un indicateur de la tendance. du nombre de décès.

La moyenne sur sept jours des nouveaux cas est actuellement supérieure à 81 300, soit plus qu’à tout autre moment de la pandémie. L’augmentation a porté le nombre de cas à plus de 9,2 millions aux États-Unis depuis le début de la pandémie. Et 230 996 personnes sont décédées, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Le coronavirus s’accélère dans les états

La propagation du covid-19 et les hospitalisations ont atteint des niveaux effrayants dans tous les États.

Il y a eu plus de nouveaux cas de coronavirus dans le Kentucky cette semaine que dans toute autre semaine depuis le début de la pandémie, a déclaré dimanche le gouverneur Andy Beshear dans un communiqué.

“Je sais que nous sommes fatigués, mais si nous ne pouvons pas contrôler la propagation de cette maladie, nous risquons une période plus sombre et plus meurtrière cet hiver que celle que nous avons connue au printemps”, a déclaré Beshear.

L’Illinois s’efforce de contrôler le virus en soumettant l’État tout entier à des mesures d’atténuation de résurgence, ont déclaré dimanche le gouverneur JB Pritzker et le département de la santé publique de l’Illinois. L’État a signalé près de 7 000 nouveaux cas dimanche.

“Alors que les cas, les hospitalisations et les décès augmentent dans notre état, dans le Midwest et à travers le pays, nous devons agir de manière responsable et collective pour protéger les personnes que nous aimons”, a déclaré Pritzker dans un communiqué.

Le nombre de personnes hospitalisées en raison du coronavirus à El Paso, au Texas, a atteint un niveau record de 943 patients. Et les hôpitaux ont du mal à suivre.

Les responsables de la région se préparent à ajouter une troisième unité mobile de morgue en prévision d’une augmentation des décès.

“Si cela ne met pas notre situation en perspective, je ne sais pas ce qui le fera”, a écrit le juge du comté Ricardo Samaniego sur Facebook.

Le gouverneur de New York appelle à la distribution de vaccins dans les communautés mal desservies

Bien qu’ils ne soient pas attendus avant 2021, plusieurs vaccins sont en cours de développement et les responsables planifient leur distribution.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a critiqué le plan de l’administration Trump dimanche lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes.

Cuomo a déclaré que le plan, comme la Maison Blanche lui a expliqué, implique que les forces armées distribuent un futur vaccin contre le covid-19 aux grandes chaînes de pharmacies pour distribution. Un plan qui, selon lui, limiterait de manière disproportionnée la distribution dans les communautés de couleur.

“Pourquoi le taux d’infection par les covidés était-il tellement plus élevé dans les communautés noires et brunes?”, A déclaré Cuomo. “Parce que ce sont des déserts sanitaires.”

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) a déclaré en septembre qu’il se coordonnerait avec le ministère de la Défense et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis pour fournir des vaccins.

Cuomo a appelé l’administration à mener des activités de distribution de vaccins ciblées dans les communautés mal desservies et à accorder des fonds aux États pour développer leurs propres programmes.

Jadis le plus élevé, le taux de positivité des tests de coronavirus de New York est le troisième plus bas du pays à 1,51%, a déclaré Cuomo.

“Les New-Yorkais devraient être très fiers de ce fait, mais nous devons également rester vigilants”, a déclaré le Gouverneur Cuomo.

Artemis Moshtaghian, Kay Jones, Evan Simko-Bednarski, Naomi Thomas et Sheena Jones de CNN ont contribué à ce rapport.