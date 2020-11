COVID-19 :

Presque cinquante communes andalouses Ils ne savent pas ce que c’est que le coronavirus se propage dans leurs rues. Ce sont les «galias» d’Andalousie, ces «villages» qui ont réussi à résister aux attaques constantes du foutu virus. Almería est, en ce sens, celui avec les plus grandes régions «immunisées» contre Covid-19.

Un total de 46 communes andalouses n’ont jamais enregistré de cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie, étant Almeria la province avec le plus de municipalités dans laquelle un positif n’a jamais été détecté, tandis qu’à Cadix, le Covid-19 a touché au moins un habitant de toutes ses villes et villages.

En outre, les 46 municipalités dans lesquelles Covid-19 n’a été détecté à aucun moment, 59 autres municipalités sont sans cas de la maladie depuis 14 jours, donc un total de 105 n’ont pas de cas actifs de coronavirus, selon les informations consultées par Europa Press au Institut de statistique et de cartographie d’Andalousie.

Concernant les communes dans lesquelles aucune contagion de coronavirus n’a été détectée depuis le début de la pandémie, la province d’Almería se démarque avec 16 communes indemnes de Covid-19, suivi de Malaga avec dix; Grenade avec huit; Huelva avec neuf; Séville, Jaén et Cordoue avec une par province. Au contraire, dans toutes les communes de Cadix, au moins une affectée par le coronavirus a été détectée.

Les municipalités d’Almería qui n’ont pas enregistré de cas de coronavirus sont: Alboloduy, Alcudia de Monteagud, Alicún, Benitagla, Lucainena de las Torres, Ohanes, Olula de Castro, Santa Cruz de Marchena, Senés, Turrillas, Velefique, Chercos, Cóbdar, Laroya, Suflí et Paterna del Río.

À Malaga, les dix communes dans lesquelles le coronavirus n’est jamais entré sont: Canillas de Albaida, Comares, Salares, Totalán, Atajate, Benadalid, Faraján, Jubrique, Júzcar et Pujerra.

De leur côté, les neuf communes de Huelva sans aucun cas de Covid depuis le début de la pandémie sont Berrocal, Cañaveral de León, Cumbres de Enmedio, La Granada de Río-Tinto, Hinojales, La Nava, Villanueva de las Cruces, Arroyomolinos de León et Zufre.

Dans la province de Grenade, aucune infection n’a été détectée Almegíjar, Carataunas, Cástaras, Juviles, Lentegí, Lobras, Pampaneira, Polícar.

Entre le 278 habitants d’El Madroño (Séville), 355 d’El Guijo (Córdoba) et 615 de Carboneros (Jaén) Ils n’ont pas non plus été détectés affectés par le coronavirus depuis le début de la pandémie.

Pas de Covid dans deux semaines

outre 46 municipalités dans lesquelles Covid-19 n’a été détecté à aucun moment, 59 autres municipalités sont sans cas de maladie depuis 14 jours, donc un total de 105 n’ont pas de cas actifs de coronavirus. Par province, à Almería, il y a 15 autres municipalités, comme à Malaga, à Grenade 12 autres municipalités, à Huelva six, à Cordoue quatre, à Séville deux et à Cadix une.

Les municipalités d’Almeria de Almócita, Alsodux, Benizalón, Castro de Filabres, Gérgal, Instinción, Padules, Rágol, Sorbas, Uleila del Campo, Sierro, Urrácal, Alcolea, Enix, Felix et Fondón Ils n’ont pas détecté atteint de coronavirus au cours des 14 derniers jours.

Les 15 communes de Malaga sans contagions au cours des 14 dernières Alcaucín, Alfarnatejo, Arenas, Colmenar, Iznate, Sedella, Almogía, Macharaviaya, Benalauría, Benarrabá, Cartajima, Gaucín, Genalguacil, Montecorto et Guaro.

Pour sa part, à Grenade, ils sont libérés de Covid depuis 14 jours Albondón, Bérchules, Bubión, Cáñar, Nevada, Soportújar, Válor, Diezma, Huélago, Lugros, Marchal et Játar.

Huelva Corteconcepción, Cortelazor, Linares de la Sierra, Los Marines, Puerto Moral et Cabezas Rubias Ils ont également la chance de n’avoir aucun cas de maladie pendant 14 jours.

Tant à Cordoue qu’à Jaén, il y a quatre municipalités dans lesquelles il n’y a pas eu d’infection depuis deux semaines: Fuente-Tójar, Fuente la Lancha, Pedroche et Villaralto, à Cordoue; et Cárcheles, Aldeaquemada, Génave et Torres de Albánchez, à Jaén.

À El Madroño (Séville), municipalité dans laquelle aucun habitant n’a été infecté par Covid, rejoignez El Garrobo (790 habitants) et El Real de la Jara (1503 habitants) où ils n’ont pas été détectés affectés pendant 14 jours.

Quant à la province de Cadix, La forêt, qui appartient au district de la Sierra de Cádiz et compte 2 145 habitants, est le seul à ne pas avoir détecté de résultats positifs au cours des 14 derniers jours, bien qu’il y ait eu auparavant onze infections des habitants de la forêt.