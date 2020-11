COVID-19 :

C’est l’intérieur de l’essai d’un vaccin chinois 3:58

Hong Kong . –– Près d’un million de personnes ont reçu un vaccin expérimental COVID-19 développé par la société pharmaceutique chinoise Sinopharm, dans le cadre d’un programme d’utilisation d’urgence autorisé par Pékin, a déclaré le président de la société.

Jusqu’à présent, aucun effet indésirable grave n’a été signalé chez les receveurs du vaccin chinois. C’est ce qu’a indiqué Sinopharm ce mercredi dans un article publié sur la plateforme WeChat, citant le président Liu Jingzhen.

«Dans le cadre d’une utilisation d’urgence, nous l’avons maintenant appliqué à près d’un million de personnes. Nous n’avons pas reçu de rapports de réactions indésirables graves et seuls quelques-uns présentaient des symptômes bénins », a déclaré Liu.

Liu a noté que le vaccin avait été administré à des ouvriers du bâtiment chinois, des diplomates et des étudiants qui se sont rendus dans plus de 150 pays à travers le monde pendant la pandémie. Aucun d’entre eux n’a signalé d’infection, a-t-il ajouté.

Il existe deux vaccins candidats pour Sinopharm

Le 6 novembre, Liu a indiqué qu’il y avait 56 000 personnes qui avaient reçu des vaccins d’urgence contre le covid-19 et se sont ensuite rendues à l’étranger.

«Par exemple, une entreprise transnationale compte 99 employés dans l’un de ses bureaux à l’étranger, dont 81 ont été vaccinés. Et puis une épidémie a éclaté dans le bureau. 10 des 18 personnes non vaccinées ont été infectées et aucune des personnes vaccinées n’a été infectée », a-t-il dit.

Deux laboratoires sont dans la dernière ligne droite pour le vaccin 0:59

Il a également mentionné que Sinopharm avait mené séparément des essais cliniques de phase 3 pour le vaccin chinois impliquant près de 60 000 personnes dans 10 pays. Parmi eux, les Émirats arabes unis, Bahreïn, l’Égypte, la Jordanie, le Pérou et l’Argentine. CNN n’a pas encore vu les résultats de ces essais.

Sinopharm a deux vaccins candidats. On ne sait pas à quel vaccin COVID-19 Liu faisait référence.

La Chine accorde aux entreprises l’autorisation de vaccins à usage urgent utilisant des médicaments expérimentaux depuis des mois. En juin, la société chinoise CanSino Biologics a annoncé qu’elle avait obtenu une autorisation spéciale pour administrer son vaccin expérimental à l’Armée populaire de libération.

Vaccins expérimentaux en Chine

Depuis juillet, les fabricants chinois de médicaments ont administré des vaccins expérimentaux à des personnes exerçant des professions à «haut risque». Ceci, dans le cadre du programme d’utilisation d’urgence, qui permet aux vaccins candidats d’être utilisés à une échelle limitée avant que leur innocuité et leur efficacité n’aient été pleinement démontrées par des essais cliniques.

Des vaccins expérimentaux contre le COVID-19 auraient même été proposés au public dans certaines parties de la Chine. Ce qui a poussé certains citoyens à se précipiter à travers le pays pour trouver une solution.

Les commentaires de Sinopharm interviennent après que Pfizer a annoncé mercredi les premiers résultats de ses essais de phase 3 pour un vaccin contre le coronavirus. Selon Pfizer, le vaccin est efficace à 95% pour prévenir les infections, même chez les personnes âgées. Cela n’a pas non plus causé de graves problèmes de sécurité, selon le fabricant de médicaments. Un jour plus tôt, Moderna a annoncé que son vaccin contre le covid-19 était efficace à 94,5%.

Pfizer a demandé vendredi une autorisation d’utilisation d’urgence à la Food and Drug Administration des États-Unis pour son vaccin.

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste américain des maladies infectieuses, a déclaré que les vaccins Pfizer et Moderna ont démontré une efficacité extraordinaire.

“C’est extraordinaire”, a déclaré Fauci. “C’est presque au niveau de ce que nous voyons avec le vaccin contre la rougeole, qui est efficace à 98%.”

Le siège de CNN à Pékin a contribué à cet article.