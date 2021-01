COVID-19 :

Il Programme Pytyvo vise à aider les travailleurs informels et indépendants avec un transfert de 548 210 guaraníes. Cette subvention a vu le jour lors de la pandémie de coronavirus l’année dernière avec deux modes de paiement et à ce moment-là, la possible sortie d’un troisième paiement a été annoncée. Enfin, la troisième liste de bénéficiaires a commencé cette nouvelle année.

Le gouvernement a alloué 50 millions USD pour aider plus de 680,00 citoyens et plus de 2 100 000 accréditations seront effectuées, représentant un investissement de 155 millions de dollars. Le ministère des Finances a informé les bénéficiaires qu’ils disposent d’un délai de 30 jours, à compter de la date d’accréditation, pour utiliser au moins une fois leur subvention.

Comment vérifier si je suis bénéficiaire

La liste des bénéficiaires du troisième paiement du programme Pytyvo 2.0 peut être établie sur le site Web suivant hacienda.gov.py/ConsultaArtistas/index.jsf. À l’intérieur de la page, vous devez inscrire votre numéro de carte d’identité et votre date de naissance. Les artistes et les responsables culturels disposeront d’un délai de 15 jours pour utiliser leur aide.

«Si les accréditations via le Le portefeuille électronique n’a pas pu être fabriqué pour une raison quelconque, ils le seront pendant la semaine grâce à une carte Cédula»A déclaré Carmen Marín, vice-ministre de l’Économie, à propos des messages envoyés aux bénéficiaires. Il a également précisé qu’il avait été vérifié si les bénéficiaires continuaient de remplir toutes les conditions pour continuer à bénéficier d’une aide financière.