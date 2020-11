COVID-19 :

Le ministère des Finances a notifié que il y a de fausses inscriptions au programme Pytyvõ 2.0 et a informé la population de ne plus remplir de formulaires afin de ne pas divulguer ses informations personnelles. De plus, toute nouvelle sera rapportée dans les médias officiels du ministère et les nouvelles inscriptions ne seront pas activées.

“Nous tenons à préciser aux bénéficiaires qu’aucun formulaire n’a été publié pour collecter des données supplémentaires et qu’elles sont personnelles de chaque citoyen, c’est absolument faux», A déclaré Carmen, vice-ministre de l’Économie de Marín. Le département anti-corruption a déposé une plainte concernant l’existence de ce délit informatique.

Troisième paiement possible

Il n’a pas été officialisé mais un troisième versement du programme est envisagé car le pouvoir exécutif veut réactiver l’économie. Pour cela, le ministère des Finances a demandé au Congrès une nouvelle dette évaluée à 292 millions de dollars, après les 1 600 millions approuvés pendant l’état d’urgence.

La nouvelle dette est alimentée par trois facteurs interdépendants. Ces facteurs sont: nouvelles capitalisations de fonds et de crédits (120 millions de dollars), extension de la protection sociale (47 millions de dollars) et investissement dans le logement social (125 millions de dollars).