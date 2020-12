COVID-19 :

La NBA expédié avant la pré-saison un guide de protocole de santé et de sécurité de 134 pages à toutes les équipes comme la pandémie de COVID-19[feminine continue de balayer le monde, en particulier aux États-Unis.

Après avoir décidé que la NBA ne répétera pas l’expérience de la bulle de Floride, les équipes devront commencer à voyager à travers tout le pays, ce qui a obligé la Ligue à établir nouveaux protocoles de sécurité dans l’espoir de limiter autant que possible la propagation du COVID-19.

Selon les nouveaux protocoles, si un joueur est testé positif au COVID-19, il existe deux façons d’obtenir l’autorisation de revenir. Ceux d’être en quarantaine pendant au moins 10 jours après le test positif initial ou le début des symptômes ou de subir deux tests PCR négatifs à 24 heures d’intervalle. Une fois qu’un joueur est autorisé à reprendre la compétition, il doit passer deux jours à travailler seul sans personne d’autre. Le joueur n’a pas non plus le droit de porter le vestiaire ou de changer de vêtements et doit porter un masque et subir un examen cardiaque. Les joueurs dont le test est positif au COVID-19 sont incapables de faire de l’exercice pendant au moins 10 jours et devront ensuite être testés lors de séances d’entraînement individuelles pendant deux jours. Par conséquent, même un joueur asymptomatique dont le résultat est positif manquerait 12 jours de compétition.

Cependant, le nouveau guide ne divulgue pas de critères pour le nombre de tests positifs ou d’une autre métrique qui nécessite l’annulation d’un match comme cela s’est produit avec d’autres ligues telles que la NFL ou la MLB.

Il est également établi dans le nouveau guide de protocole que dans les sessions de formation qui débutent le mardi, les emplois individuels seront limités à quatre joueurs et quatre membres d’équipe à la fois. Tous les participants doivent enregistrer trois tests PCR négatifs. Toute personne participant au camp d’entraînement doit être en quarantaine du 27 novembre au 2 décembre au moins, et les tests ont déjà commencé ce samedi.

La NBA a créé une hotline pour signaler les violations de sécurité et de protocole, qui a déjà été établie dans la bulle de Floride et a déjà été critiquée.

Les protocoles réitèrent l’importance de maintenir la soi-disant distance sociale, l’utilisation de masques faciaux à tout moment en dehors de manger et de boire, de s’entraîner ou de jouer sur le terrain, tout en étant enfermé dans un bureau sans personne d’autre autour … De plus, des tests quotidiens seront nécessaires. Enfin, des sessions de formation et de sensibilisation virtuelles sont présentées comme une exigence.

Chaque équipe de la NBA, la saison prochaine, aura un spécialiste des maladies infectieuses, un spécialiste du contrôle des infections, un coordinateur des tests rapides, un responsable des tests, un responsable des tests et un agent de recherche des contacts, deux marqueurs pour contacts et un responsable de la conformité du protocole de franchise. De plus, les équipes disposeront également de deux applicateurs de masques, d’un agent de liaison avec les joueurs, d’un spécialiste de l’hygiène des installations, d’un responsable santé et hygiène terrain, d’un professionnel de l’éducation et de la sensibilisation à la santé et d’un professionnel de la sécurité à les voyages.

Le nouveau guide NBA établit également que les équipes pourront payer le logement des joueurs afin d’isoler ceux dont le test est positif, comme l’a déjà établi le PGA Tour of golf. En règle générale, il est interdit aux équipes de payer le logement, car cela est considéré comme un moyen de contourner le plafond salarial.

L’expédition de chaque équipe lors de leurs voyages dans d’autres villes lors de leur voyage sera limitée à 45 personnes (17 joueurs).