COVID-19 :

Bien que dans la première vague du coronavirus, qui a commencé pratiquement au mois de mars, il y avait des restrictions plus importantes, avec des confinements durs et stricts sur toute la planète, la deuxième vague a frappé beaucoup plus. Telle est la conclusion d’une analyse publiée par le réseau européen de journalisme de données (EDJNet) à la suite des données étudiées sur la surmortalité dans plus de 750 régions.

Les données sont effrayantes, une région européenne sur trois a eu un nombre plus élevé de décès dus au coronavirus dans la deuxième vague par rapport à la première. Par exemple, en Espagne, cela arrive à dix régions, et au niveau continental cela se produit principalement dans les zones situées à l’est, tandis que dans l’ouest, la mortalité était plus élevée au printemps.

L’Espagne a été l’une des premières nations à commencer à subir les effets de la deuxième vague, ce que Fernando Simón a répété à plusieurs reprises dans ses conférences de presse, de sorte que lorsque la baisse de l’incidence a commencé ici, Pourtant, dans le reste des pays européens, l’augmentation des décès est notée.

Les provinces les plus touchées à l’automne

D’après la comparaison de l’étude, le changement entre les défunts au printemps et en automne est important, notamment en ce qui concerne l’Espagne, si le nombre total de morts est également pris en compte. Le cas de la Belgique se démarque, qui de mars à cette première semaine de décembre a connu trois pics de mortalité, tandis que dans des pays comme l’Albanie, la Pologne, la République tchèque ou la Bulgarie, un pic est nettement plus élevé que le reste à l’automne.

Dans le top 20 des régions avec le plus de décès sont Appenzell Rhodes-Intérieures (Suisse), Savoie (France), Fribourg (Suisse), Arr. Waremme (Belgique), Arr. Mouscron (Belgique), Arr Tournai (Belgique), Nowosadecki (Pologne), Targovishte (Bulgarie), Arr. Huy (Belgique), Jura (Suisse), Valais (Suisse), Nowotarski (Pologne), Haute-Loire (France), Loire (France), Tâmega e Sousa (Portugal), Arr. Bastogne (Belgique), Arr. Liège (Belgique), Blagoevgrad (Bulgarie) et Razgrad (Bulgarie).

Comme vous pouvez le voir, il y a une présence abondante de régions suisses, françaises et belges, alors que dans la première vague ce sont essentiellement les régions espagnoles et italiennes qui ont été les plus touchées. En fait, au total, il y a neuf provinces espagnoles, dans une liste dominée par Bergame et Crémone (Italie).

Il peut y avoir encore plus de pics de mortalité

Bien que dans de nombreux pays la tendance soit à la baisse, la mortalité n’a pas encore atteint son plus haut sommet dans beaucoup d’autres. Il est difficile de comparer les données pour chaque pays, car les critères de dénombrement des défunts sont différents selon le lieu, par exemple si un test diagnostique est pris en compte ou s’il s’agit d’un cas suspect. Cependant, la surmortalité est plus fiable.

Gardez également à l’esprit que Dans tous les pays, la même vitesse ou gravité n’a pas été prise en ce qui concerne les restrictions. La formule pour pouvoir dominer le virus n’existe pas et de nombreuses variables influencent. Il y a des pays qui se sont améliorés et d’autres qui ont empiré. Par exemple, Les pays de l’Est comme la Pologne, la République tchèque ou la Bulgarie n’ont pas eu d’infections excessives lors de la première vague et maintenant il souffre davantage.