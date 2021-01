COVID-19 :

Le PSG est le champion de la ligue européenne qui a le plus profité des conséquences économiques de la pandémie dans le football. C’est ce qu’indique le rapport préparé par l’agence KMPG sur la situation des vainqueurs des six principaux championnats d’Europe: PSG, Real Madrid, Bayern, Liverpool, Juventus et Porto. Justement, le club français a clôturé l’exercice 2019-20 avec un déficit de 125,8 millions d’euros. Porto est le prochain en pertes avec 116,2 millions, tandis qu’à la troisième place est la Juventus avec un bilan négatif de 89,7 millions.

Parmi eux, dans la direction opposée, se détachent le Real Madrid et le Bayern qui ont réussi à finir positif. Blancs avec 0,3 million et Bavarois avec 5,9. “Les effets dévastateurs de la pandémie COVID-19 se reflètent clairement dans les indicateurs de performance financière des champions des six ligues les plus importantes d’Europe au cours de la dernière saison”, explique le rapport. Mais la suspension prématurée de la Ligue 1 a été particulièrement sanglante pour le PSG. Le club français a enregistré 15% de résultat opérationnel en moins par rapport à la saison précédente. Tout en tenant compte de la différence, le plus touché a été Porto, qui est entré dans l’année 50% de moins que la précédente.

Le PSG a été puni, comme tout le monde, par la disparition du public de ses tribunes, ce qui a diminué ses revenus par match de près de 24 millions. Mais en plus, il a été sanctionné vis-à-vis des autres pour la baisse des droits télévisuels, puisque son championnat n’a pas été repris. En parallèle, le PSG a dû faire face à une augmentation de 10% des salaires de son personnel par rapport à la saison précédente. Des clubs comme la Juventus et le Bayern ont réussi à atténuer l’effet, puisqu’ils ont conclu des accords pour modifier la rémunération de leurs joueurs. «Le Bayern Munich, Liverpool et le Real Madrid ont enregistré des baisses plus modestes de leur bénéfice d’exploitation, principalement en raison de leur capacité à accroître leurs revenus. Les champions d’Allemagne et d’Espagne ont également été de rares exceptions dans l’industrie du football, car ils ont réussi à enregistrer des gains nets, tandis que les autres clubs ont enregistré des pertes importantes », résume le rapport.