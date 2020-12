COVID-19 :

Après que l’INE a découvert les mensonges du gouvernement en révélant que jusqu’au 22 novembre, 74738 personnes étaient décédées des suites d’un coronavirus, auxquels il faut ajouter les 3888 décès supplémentaires que le ministère de la Santé a reconnus depuis lors, le bilan à la fin de il sera plus de 80 000 par an, un chiffre choquant que l’exécutif social-communiste – qui n’en reconnaît aujourd’hui que 47 344 – a tenté de cacher.

Il est impossible que Pedro Sánchez et Pablo Iglesias continuent à manipuler les chiffres, après que l’Institut national des statistiques a démantelé la stratégie de dissimulation d’un exécutif qui restera dans l’histoire pour avoir caché la vraie dimension de la tragédie pour couvrir son inefficacité et sa honte . Trente mille morts enterrés sous un gigantesque manteau d’ignominie; trente mille morts effacés d’un coup; trente mille morts éliminées des statistiques officielles dans le cas le plus grand et le plus grave de manipulation de la démocratie espagnole.

Si aujourd’hui le nombre réel de morts s’élève à 78 626, il est certain – au rythme actuel de décès – que d’ici la fin de l’année il y en aura plus de 80 000. Cependant, ceux reconnus par l’Exécutif seront d’environ 50 000, à moins que le Gouvernement n’ait un ravissement impensable de dignité qui l’amènerait soudain à accepter que ses chiffres sont une insulte aux familles de ces 30 000 personnes prises de façon misérable statistiques officielles.

On sait déjà qu’entre les mois de mars et mai, le peu plus de 28 000 Espagnols reconnus par le ministère de la Santé ne sont pas morts, mais le chiffre a dépassé 45 000, ajusté au calcul effectué par OKDIARIO. De mai à aujourd’hui, plus de 10 000 personnes ont également été rayées des statistiques, condamnées à un oubli sinistre. Un décès sur trois a disparu du décompte depuis le début de la pandémie.

Les données sont dévastatrices et révèlent le caractère moral d’un exécutif sans scrupules.