COVID-19 :

Les restrictions de Noël 2020 sont une réalité. Si il y a quelques mois on rêvait de câlins, de rires et de voir toute la famille réunie, ce ne sera pas comme ça. Le gouvernement central a déjà un plan commun prêt que les communautés autonomes pourront l’appliquer ou non, voire le modifier si elles le souhaitent. Dans le cadre de l’état d’alarme, toutes les restrictions sont possibles, elles sont toujours entre les mains du comité d’experts qui conseille chaque communauté autonome de manière différente. Les taux d’infection restent élevés dans cette deuxième vague, qui a été pire que la première. Noël ce 2020 restera dans les mémoires pour certaines restrictions visant à réduire la mobilité et les possibilités d’être infecté au maximum.

Vous pouvez passer d’une communauté autonome à une autre dans le cadre des restrictions de Noël

Le ministère de la Santé a demandé le bon sens pour ces fêtes de Noël. Le Conseil Interterritorial du Système National de Santé (CISNS) a choisi de limiter l’entrée et la sortie dans les communautés autonomes et les villes entre les 23 décembre 2020 et 6 janvier 2021. Les personnes qui le souhaitent, sauf interdiction explicite dans chaque communauté autonome, peuvent voyager dans le seul but de rendre visite à leurs proches.

Si cet acte est dûment justifié, il n’y aura aucun inconvénient. Tenant compte du fait que ces mouvements peuvent être nécessaires. L’aspect psychologique de cette pandémie compte aussi, au-delà de la peur de la contagion, il y a la tristesse ou la solitude. Les dommages pour ceux qui sont seuls peuvent être énormes, avec un Noël sans compagnie. Dans les communautés autonomes fortement touchées par cette deuxième vague, comme c’est le cas en Catalogne, les personnes admises dans les maisons de retraite pourront passer ces jours en famille. Un geste d’humanité qui en ces temps est plus que jamais nécessaire.

Ce départ de la population âgée est recommandé avec un diagnostic négatif de coronavirus par les proches qui en prendront soin ainsi que par ceux qui leur rendent visite. Seulement avec ce PCR, vous aurez la sécurité que cette personne ne sera pas infectée, sinon, ouvrir des fenêtres ou toute autre mesure peut être contre-productive, donner une fausse sécurité et finir infectée. Prendre des précautions extrêmes avec les personnes âgées sera le grand cheval de bataille de ces vacances.

Revoir nos proches est quelque chose qui doit être fait avec sagesse. Bien qu’un RAP négatif pour changer de communauté ait été écarté par le gouvernement central. L’opposition demande des dépistages ou des contrôles qui peuvent aider à prendre des précautions extrêmes, surtout si des personnes vulnérables sont visitées.

Les déplacements à Noël seront justifiés et soumis à conditions

Il sera possible de quitter les communautés pendant quelques jours pour rendre visite à des proches. Justifier qu’ils vivent en eux. À ces dates, les maisons rurales sont une option pour deux familles de se réunir avec tout l’espace nécessaire. Dans ces restrictions de Noël 2020, cette possibilité est envisagée tant que la capacité de 10 personnes fixée par la loi n’est pas dépassée. Une possibilité que cette année sera marquée par la peur de la contagion, la responsabilité individuelle jouera un rôle clé.

Cependant, ces maisons rurales dans lesquelles se mélangent plusieurs bulles de coexistence peuvent être dangereuses. La santé les déconseille, même si cela dépendra du bon sens de chaque personne qui arrivera en janvier en parfait état. Sinon, il sera particulièrement difficile de maintenir de faibles taux d’infection. La prolongation des vacances scolaires dans certaines communautés sera étudiée si les infections augmentent pendant ces jours.

Chaque communauté peut dicter ses propres restrictions de Noël 2020

Le gouvernement central autorise la mobilité, mais le dernier mot dépendra toujours du gouvernement de chaque communauté. De la même manière, la possibilité d’accéder à des résidences secondaires sera empêchée si elles sont en dehors de la même communauté. Cette mesure est à l’étude pour que Noël soit le plus artisanal possible, réduisant au maximum cette mobilité qui pourrait générer davantage d’infections.

Le coronavirus changera les repas, les dîners et les célébrations avec un couvre-feu qui sera en vigueur. Cet horaire sera adapté au taux de contagion qui déterminera la plus ou moins grande flexibilité de ces heures pendant lesquelles vous ne pouvez pas quitter la maison sans justification. Dans ces fêtes, tout tournera autour d’un virus qui a changé nos vies à jamais. Vous n’aviez pas imaginé il y a un an la façon dont nous vivrions quelques mois plus tard.

Les restrictions de Noël 2020 seront celles qui finiront par marquer les dates auxquelles les mages ou le père Noël doivent trouver un moyen télématique pour atteindre également les maisons. Une année atypique qui se terminera par la peur dans les foyers.