COVID-19 :

Le Conseil de L’Andalousie a pris des mesures radicales pour réduire le taux d’infections par coronavirus de cette communauté. L’une des plus énergiques est de fermer tout le territoire jusqu’après le pont de décembre. Avec ce coup sur la table qui évitera les déplacements à des dates qui avant le coronavirus étaient parmi les plus attendues par les hôteliers et restaurateurs d’Andalousie, les Andalous resteront chez eux. La fermeture du périmètre de la communauté s’ajoutera à la fermeture municipale qui enfermera pratiquement toutes les personnes, ne permettant que la mobilité à travers leurs villes.

Vous ne pourrez pas quitter l’Andalousie sur le pont de décembre

Les efforts des Andalous commencent à porter leurs fruits et les experts recommandent de maintenir les mesures. Je comprends ce que cela signifie et j’aurais aimé ouvrir la mobilité, mais maintenant il faut persévérer. Nous continuerons aux côtés des secteurs concernés. pic.twitter.com/gDAfMC4SFh – Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 22 novembre 2020

Le blocus sera total avant une extension des mesures extraordinaires pour ralentir l’avancée du coronavirus qui se concentre sur la restriction de la mobilité. La Junta de Andalucía a suivi le modèle basque et catalan d’endiguement de cette pandémie et non celui de Madrid. Il a décidé de fermer son périmètre de territoire et par communes.

En plus d’établir un horaire qui ferme le restaurant l’après-midi et empêche les dîners d’être servis. À partir de 18h00, les bars et restaurants sont fermés et seules les commandes à domicile sont servies. La fermeture de tous les magasins proposant des services ou des produits non essentiels est également décrétée. De cette façon, ils sont à court de ventes l’après-midi et il est prévu d’enfermer la population chez eux, même si les grands magasins sont toujours ouverts.

Ce sont des mesures extraordinaires conçues pour réduire le taux d’infections. Ce long week-end de décembre qui aurait servi à ouvrir les stations de ski ou à faire de longues promenades sur la plage pour ceux qui, bien qu’ils ne se baignent pas et apprécient l’odeur et le bruit des vagues, ne seront pas comme les anciens. Le virus a tout changé, empêchant les rencontres entre les personnes et aussi la mobilité. Une prudence maximale est requise dans ces semaines avant les vacances les plus familiales de l’année.

La chose la plus pertinente de nos jours est que Les heures d’ouverture des magasins de jouets sont prolongées jusqu’à 20h00. Un fait qui plaira aux parents qui ont besoin de faire les courses pour les plus petits de la maison. Cette année au cours de laquelle les Rois Mages arriveront comme toujours dans toutes les maisons, même si pour leur propre sécurité ils ne pourront pas embrasser les garçons et les filles du pays. Ils pourront remplir leur mission avec l’aide des magasins de jouets andalous qui seront attentifs à toutes les lettres aux Trois Rois qu’ils recevront à ce moment spécial autorisé par la Junta de Andalucía.

Juanma Moreno est optimiste. Ce sont des mesures très dures qui portent leurs fruits, le long week-end de décembre sera différent, mais il faut que certaines mobilités soient empêchées pour sauver Noël. Les jours viennent où les restrictions doivent commencer à se relâcher, ce sont des dates trop importantes pour tout le monde. Pour cette raison, il cherche maintenant à appliquer les mesures permettant de contrôler le virus avant le début des vacances, date à laquelle la mobilité pour rendre visite à des proches ou rentrer chez elle sera presque inévitable.