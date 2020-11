COVID-19 :

le Le pont de décembre sera plus à la maison que jamais En Andalousie. Si il y a un an il était temps de sortir, de commencer à toucher la neige ou de chercher une plage tranquille sur laquelle marcher, tous ces espoirs se faneront en 2020. La lutte contre le coronavirus est plus importante que les vacances ou les jours de congé, c’est pourquoi la Junta de Andalucía a décidé d’étendre ses mesures sanitaires strictes. Il ne sera possible de quitter toute la communauté, ni des communes ou villes également fermées sur le périmètre jusqu’au 10 décembre.

Il ne sera pas possible de quitter ma commune ou ville d’Andalousie sur le pont de décembre

Les chiffres sont clairs et le nombre d’infections, de décès et de lits occupés par le coronavirus continue d’augmenter en Andalousie. Bien qu’il semble qu’ils tendent vers la stabilisation, toutes les précautions sont minces et à ce moment une légère amélioration commence à être remarquée. Revenir à la situation précédente à la recherche d’un week-end inquiète les Andalous.

La Junta de Andalucía avec Juanma Moreno La façade a décidé d’être plus stricte pendant ces jours pour pouvoir arriver à Noël en parfait état. Avec un œil sur un certain nombre de produits essentiels, des réunions de famille et de meilleures heures pour les bars et les restaurants. Ce sera le moment de repartir de zéro pour profiter d’un processus essentiel en ces temps, des rassemblements sociaux qui, bien que limités et avec de nombreuses recommandations, peuvent être organisés.

Les mesures appliqué pour fermer l’Andalousie au virus ils ont été les plus radicaux. Suivant le modèle basque et catalan, une double fermeture a été choisie. D’une part, vous ne pouvez pas quitter cette communauté autonome. Sauf exceptions prévues dans la loi et avec la justification documentaire correspondante, il ne sera pas possible de quitter l’Andalousie, jusqu’à une date minimum du 10 décembre. A cette fermeture de périmètre s’ajoute une fermeture municipale. Cette deuxième voie n’a pas été appliquée dans d’autres communautés.

Non toutes les villes ont les mêmes taux de contagion, bien que dans ce cas, cela semble être le cas. Ils ont 1 ou 600 positifs, ils seront fermés pour empêcher la propagation de ce virus, ce qui cause des nombres pires dans cette deuxième vague que dans la première. Les morts ont atteint près d’une centaine ces jours-ci, un chiffre qui inquiète la Junta de Andalucía et son comité d’experts. Les données nous invitent à être radicales dans les restrictions et c’est pourquoi toutes les provinces, communes et villes resteront fermées.

En outre, un couvre-feu strict sera maintenu de 22h00 à 7h00. du matin. L’un des plus étendus qui ait été appliqué dans notre pays qui n’arrive pas seul, il le fait accompagné d’une fermeture qui limite aussi temporairement les établissements non essentiels. De cette façon, ceux qui ne vendent pas les produits de première nécessité ferment à 18h00.

Bars et restaurants, boutiques et magasins de produits non indispensables vous verrez cette campagne de Noël réduite au minimum. Pendant ce pont étaient les jours de promenades à travers les rues pour voir les premiers cadeaux, ces jours-ci ce sera impossible. Vous ne pouvez vendre que quelques heures et cela signifie qu’ils perdront une grande partie de leurs ventes. Les seuls qui pourront maintenir certaines heures plus flexibles seront ceux qui vendent des jouets qui pourront voir leurs heures prolongées jusqu’à 20h00, au lieu de 18h00.

Un petit répit et une aide au commerce qui connaît son pire moment. La crise des coronavirus n’est pas seulement sanitaire, elle est aussi sociale. De nombreuses personnes ont perdu leur emploi En raison des restrictions, de la restauration et du tourisme, les moteurs andalous sont les plus touchés. Il n’y aura pas de mobilité pendant le pont de décembre et cela signifie qu’ils perdront une grande partie des espoirs déposés ces jours-ci. Seuls les Andalous pourront se déplacer dans les limites de leur commune et de leur ville, une limitation qui rend presque impossible pour les hôtels d’ouvrir leurs portes sur un pont qui leur aurait donné un léger répit.

La santé des Andalous est au-dessus de l’économie et pour cette raison, il a été décidé de fermer complètement. Jusqu’au 10 décembre au moins, toujours en fonction des données d’infections qui arrivent, l’Andalousie sera fermée de périmètre et municipale. De cette manière, il est prévu de réduire la mobilité au maximum et de mettre fin à un coronavirus qui laisse les pires chiffres dans cette communauté depuis le début de la pandémie. Il y a plus de positifs, de décès et d’admissions qu’en mars. Une information qui devrait faire réfléchir la population pour découvrir ce qui échoue avec des mesures de plus en plus contraignantes et dont les résultats ne sont pas encore appréciés comme on pourrait s’y attendre.