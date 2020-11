COVID-19 :

Le deuxième pont du mois de novembre, l’Almudena, aura lieu ce week-end, du vendredi 6 au lundi 9 novembre, Madrid fermera à nouveau. Les mesures pour contenir le coronavirus appliquées par le président Isabel Diaz Ayuso surprennent le pays et les plus hautes autorités sanitaires. Avec l’idée de causer le moins de dommages possibles à l’économie et de maintenir autant que possible l’activité au cœur du pays, l’un des domaines dont dépendent tous les Espagnols, il a décidé de fermer la communauté uniquement les ponts.

Que faire et que ne pas faire à Madrid pendant le pont de la Almudena

Madrid fermera pendant ce pont de La Almudena, de la même manière qu’il l’a fait en Tous les Saints: à partir de 00h00 ce vendredi 6 novembre jusqu’à 00h00 le mardi 9 novembre, comme stipulé dans le décret régional, il ne sera pas possible de sortir ou d’entrer dans la communauté, sauf exceptions marquées par la loi.

La Le président Ayuso a décidé de mettre en œuvre différentes mesuress du reste des communautés. La capitale l’a confiné, mais uniquement par quartiers et pas complètement, de cette manière et malgré la fermeture imposée par le gouvernement de Pedro Sánchez, elle a obtenu de très bons résultats. Voyant ce que signifiait la fermeture de leur activité pour les autres autonomies, il a décidé d’appliquer d’autres types de mesures. Le cas le plus évident d’échec est la Catalogne, avec une fermeture massive d’entreprises et un taux qui ne baisse pas. Madrid, en revanche, a aujourd’hui, les meilleurs chiffres du pays, compte tenu de sa population et de ses services de santé.

Vous ne pourrez pas quitter la Communauté de Madrid, mais il peut être diffusé à l’intérieur. Les mouvements sont limités, pour éviter les sorties ou les entrées, mais pas pour que les Madrilènes puissent circuler. Dans les zones exceptionnelles où la mobilité est restreinte, les autres peuvent voyager à l’intérieur de la communauté, mais pas la quitter.

Les domaines sanitaires de base que la communauté a décidé de confiner continueront avec les mêmes mesures. Une fermeture de périmètre aura lieu pendant ces jours de 00h00 le vendredi 6 novembre au mardi 9 à 00h00. En plus de cette mesure qui empêche la mobilité vers d’autres communautés autonomes, le couvre-feu doit être pris en compte.

La le couvre-feu se poursuivra de 00h00 à 6h00 chaque jour. Pendant ces horaires, vous ne pourrez pas sortir, sauf cas de force majeure, assistance médicale ou raisons de travail dûment justifiées. Cette mesure est l’œuvre du gouvernement central, bien que la communauté ait décidé de continuer à l’appliquer.

Ces deux restrictions, le couvre-feu et la fermeture du périmètre pendant le pont à l’échelle de la communauté, s’appliqueront. Comme l’a indiqué le président Diaz Ayuso, Madrid ne fermerait ces jours-ci que pour éviter que l’économie ne soit affectée. Toujours à la recherche de la santé, face à une baisse significative des infections et des hospitalisations, ce pont de l’Almudena produira une nouvelle fermeture temporaire.