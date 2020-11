COVID-19 :

En raison de la pandémie déclenchée par le COVID-19, il est devenu essentiel de maintenir un air pur dans des espaces fermés pour éviter qu’il ne soit contaminé par le virus. C’est l’objectif principal du purificateurs d’air que Xiaomi vend, certifié pour le nettoyage des virus, y compris SARS-CoV-2. Ils peuvent éliminer presque 100% des virus.

Purificateur d’air Mijia X

Le nouveau Purificateur d’air Mijia X présente un Filtre HEPA type H13, composé de cinq couches pour éliminer les odeurs, les bactéries et les virus, capable de filtrer également la poussière, les cheveux, le pollen, etc. Selon les tests de Xiaomi, il est capable de mettre fin au 99,99% de virus comme H1N1, qui a une taille maximale encore plus petite que le coronavirus (0,12 vs 0,16 microns). Il supprime également le 99,99% de bactéries, comme la Escherichia coli ou la Staphylococcus aureus.

Ce purificateur sert pour des espaces jusqu’à 400 m3, ou chambres de 28 à 48 m2. Le volume sonore maximal est de 64 dB (a) et le minimum de 30,7 dB (A), avec une consommation maximale de 41 W.En ce qui concerne son apparence, l’appareil est semblable à une tour d’ordinateur. le le panneau avant est amovible pour pouvoir changer ou nettoyer les filtres.

Autres purificateurs

Un autre purificateur très efficace est le Mon purificateur d’air 3H, convient aux surfaces de 26 à 45 m2. Comme le précédent, il a également un Filtre HEPA, bien que de trois chapeaux cette fois, capable de filtrer Particules de 0,3 micron diamètre ou plus, y compris PM2,5, particules de fumée, pollen, bactéries ou virus. C’est aussi capable d’éliminer le H1N1 et désinfectez complètement l’air d’une pièce en quelques minutes.

On peut également trouver le Mon purificateur d’air Pro, qui peut être utilisé dans des pièces jusqu’à 60 m2 grâce à un équipement avancé avec un composé de système d’air qui permet de nettoyer l’air dans la pièce 8 fois par heure. Comme le précédent, il a un filtre HEPA à trois couches qui peut neutraliser les PM2,5.

Prix

Pour l’instant, le Purificateur d’air Mijia X, dont le prix est d’environ 253 euros, n’est pas disponible en Espagne. Dans notre pays, nous pouvons trouver les deux autres modèles sur la page Amazon. Le purificateur d’air Mi 3H peut être acheté pour 162,99 euros, tandis que le Mi Air Purifier Pro coûte sur la même page 255,23 euros.