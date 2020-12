COVID-19 :

L’exercice physique est essentiel à tout âge et il n’est jamais trop tard pour l’inclure parmi ces habitudes essentielles qui déterminent si le nôtre est un mode de vie sain. Les preuves scientifiques soutenant l’activité physique sont accablantes et il commence à être injustifiable et incompréhensible de continuer à adhérer à un mode de vie sédentaire.

En général, faire du sport sous l’une de ses formes, entre autres avantages, réduit le risque de souffrir de différentes maladies, améliore santé osseuse et fonctionnelle, améliore des aspects tels que Équilibre, la coordination vague mobilité, aide à maintenir l’équilibre calorique et un Poids santé et renforce la santé mentale, réduit le risque de dépression et aide à gérer le stress.

Mais il y a aussi la circonstance qu’avec l’irruption du SRAS-CoV-2, autour de laquelle il y a encore beaucoup d’incertitude et ses mécanismes biologiques ne sont pas entièrement compris, l’exercice physique s’avère être un outil défensif essentiel: Une recherche récente conclut que les personnes ayant une capacité physique moyenne ou élevée ont la moitié du risque d’hospitalisation pour COVID-19.

Fitness révolutionnaire

Et c’est que l’exercice physique régulier, ainsi que d’autres aspects importants tels que l’alimentation, le repos ou la gestion du stress, a un impact décisif sur notre système immunitaire et dans la capacité de répondre à des infections telles que celles causées par le SRAS-Cov-2.

Pyramide de l’activité physique

Marcos Vazquez, créateur du blog Revolutionary Fitness, partage une classification intéressante qui peut nous donner une idée de notre situation et de ce que nous pouvons faire pour nous améliorer. “On parle beaucoup de pyramides nutritionnelles, mais ce concept pourrait également s’appliquer à différents types d’activité physique“, Explique.

“A la base devrait être le activités de faible intensité et de longue durée. Nos ancêtres ont passé une grande partie de la journée à se déplacer, se déplaçant d’un endroit à l’autre. La principale recommandation serait d’essayer de marcher plus, d’utiliser de plus en moins les escaliers de l’ascenseur et de passer moins de temps assis. Il serait également souhaitable d’intégrer les travaux de mobilité de faible intensité ». “Au niveau suivant, ils seraient activités plus courtes et plus intenses. Nous parlons déjà de formation, et dans le cadre de ces formations, je soulignerais le travail avec le corps lui-même. Les squats, les pompes, les tractions et les exercices similaires devraient être la base, simulant nos modèles de mouvement naturels. L’ajout d’une séance d’aérobie améliorera également notre santé globale ». “Au sommet de la pyramide, ils seraient activités de courte durée mais d’intensité maximale, comme sprint ou soulever des poids qui nécessitent un effort maximal. Ces stimuli génèrent de grands avantages, mais ils posent également un grand stress. C’est un médicament puissant mais il faut le prendre à la bonne dose ».