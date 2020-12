COVID-19 :

Le programme Pytyvõ 2.0 est né dans le but d’aider les travailleurs qui ont cessé de percevoir leur salaire fixe en raison de la crise économique générée par le coronavirus. La déclaration de l’état d’urgence a conduit à la fermeture de plusieurs secteurs de la saison. Le programme a aidé plus de 1,8 million de travailleurs à ses débuts. Dans la deuxième phase, ce chiffre a été dépassé et est déjà à l’étude dans une troisième phase.

Les travailleurs informels et indépendants recevront 548 201 garanties. “Il a été confirmé que 10% de la population recevait le montant lors de la première phase et dans quelques jours nous annoncerons les bénéficiaires de la deuxième phase du programme », a rapporté Humberto Colmán, vice-ministre de l’Économie.

Liste Pytyvõ

Il Ministère des technologies de l’information et de la communication a publié un formulaire d’inscription au programme Pytyvo 2.0 sur son site officiel. La liste des bénéficiaires qui nécessiteront l’utilisation de la carte d’identité apparaît également. Cliquez ici pour voir si vous êtes un bénéficiaire.

«Nous sommes en train de définir plusieurs questions à ce sujet et nous définirons plus tard la période d’enregistrement en tant que contribuable pour ces travailleurs », a déclaré le vice-ministre du Sous-secrétariat d’État aux impôts (SET), Óscar Ouebe, à propos d’un éventuel troisième et quatrième programme de subventions.