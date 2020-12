COVID-19 :

Les logements neufs résisteront mieux à la crise des coronavirus que les logements d’occasion. C’est la prévision du promoteur immobilier Quabit, qui anticipe un ajustement des prix des logements d’occasion compris entre 6% et 7% en 2021 principalement en raison du fait que l’offre mise sur le marché va croître et du besoin que beaucoup auront propriétaires à vendre. En revanche, les prix des maisons de première main ne changeront guère. Parce que? L’environnement de taux d’intérêt bas et le volume modéré de l’offre vont contenir la baisse des prix.

«En 2019, les prix nominaux résidentiels étaient encore 33% en dessous des maximums atteints en 2007. Désormais, dans ce nouveau scénario, nous ne prévoyons pas une grande faiblesse des prix car, d’une part, l’environnement de faibles taux d’intérêt vous éviterez les chutes brusques. Et, d’autre part, le volume de l’offre de construction neuve dans certaines zones est encore très modéré, ce qui contribuera à amortir la contraction des prix et à maintenir une certaine tension et stabilité. Là où il peut y avoir des variations et des réajustements plus prononcés, autour de 6% -7%, c’est dans le segment de l’occasion en raison de l’offre existante plus importante, de la détérioration du marché du travail et de la nécessité de vendre auprès de leurs propriétaires », explique Félix Abánades, président de Quabit à ce journal.

Pour le moment, le dernier Indice des prix du logement publié par l’Institut national de la statistique (INE) confirme que les prix des maisons neuves en construction sont à des niveaux records: ils ont augmenté de 7,5% sur un an entre juillet et septembre, ce qui représente la plus forte hausse depuis le premier trimestre 2019. Quant aux logements de construction d’occasion, ils ont augmenté d’un modeste 0,8% au cours de la même période, soit le taux le plus bas des six dernières années. Le marché immobilier évolue à deux vitesses.

Et qu’adviendra-t-il des projets des promoteurs immobiliers? C’est une autre des grandes inconnues que les experts de l’industrie tentent de résoudre. De Quabit ils expliquent que le démarrage de nouveaux projets a ralenti et que les prévisions indiquent une baisse des nouveaux visas de construction d’environ 30%, ce qui affectera le nombre de logements achevés dans les deux prochaines années.

«Il est vrai que les ventes se sont redressées après l’état d’alarme, mais il est prévisible que la différence entre les projets avec des travaux déjà en cours et avec de bonnes perspectives d’évolution commencera à se faire jour, nouveaux projets risquant de ralentir au début de la commercialisation en raison de l’incertitude économique et de la contraction de l’emploi, qui se traduit par le retard de certains lancements de promotions qui étaient prévus pour cette année », précise le responsable de Quabit.

Le développeur répertorié explique qu’en raison de la pandémie de coronavirus, le critère de prudence au début de nouveaux développements et une contraction de la demande a lieu, même si dans ce cas elle est également beaucoup plus accentuée dans le logement d’occasion que dans la construction neuve. Pour cette raison, ils demandent le temps d’attendre que l’incertitude économique et du travail se dissipe pour retrouver le rythme d’activité qu’avait le marché.

«En 2019, nous étions dans une phase stable du cycle avec 570 000 achats et ventes, avec un volume de logements achevés en croissance de près de 20% et avec plus de 106 000 visas, toujours bien en dessous de la moyenne du cycle précédent, ce qui confirmait le déficit de production de nouvelles constructions par rapport au besoin structurel de logements. Cependant, il faut attendre d’analyser la réalité finale résultant des effets causés par la crise sanitaire afin d’avoir un plus grand degré de certitude sur tout », rapportent-ils de Quabit Inmobiliaria.

Pertes de 57,4 millions

Les résultats des neuf premiers mois de l’année de Quabit Inmobiliaria confirment le dur châtiment que la pandémie a causé à son activité. L’entreprise a enregistré des pertes de 57,46 millions d’euros, ce qui signifie multiplier par dix les pertes enregistrées l’année précédente. La firme a attribué ce résultat à la dépréciation d’actifs, aux écarts de marges dus à des retards, à des charges financières plus élevées et à des pertes lors de la vente de terrains en cours.

De plus, entre janvier et septembre, le résultat brut d’exploitation (Ebitda) a été négatif avec 10,63 millions d’euros, contre 9,92 millions d’euros également négatifs l’année précédente, ce qui représente une augmentation de 7,1% .