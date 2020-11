COVID-19 :

La Coupe du monde en Amérique du Sud accueillera 10 matchs en seulement six jours correspondant aux troisième et quatrième jours. Les équipes nationales se conformeront au protocole de la FIFA pour éviter d’éventuelles infections à coronavirus. Dans les stades, il n’y aura pas de public et d’autres tests PCR seront effectués.

Protocole Covid

Pendant les éliminatoires, la fédération hôte élaborera un plan de préparation sanitaire et de réponse contre le coronavirus en coordination avec l’équipe rivale, le personnel des infrastructures et le personnel de santé. L’objectif sera de s’assurer que l’événement, dans ce cas le match, est conforme aux plans de préparation et d’intervention.

En outre, “fournir des documents pour détecter et surveiller les cas de COVID-19 liés aux correspondances afin de réduire la propagation du virus, de prendre en charge et de traiter les personnes malades et de diffuser des messages de santé publique adaptés à chaque culture et dans les langues utilisées par les participants “.

le Les tests PCR seront obligatoires 72 heures avant le match et chaque fois que vous changez de pays ou de région. Le résultat du test doit être démontré qu’il n’a pas été réalisé avant ces heures. La FIFA exige que tous les spectateurs portent un masque facial, y compris les joueurs pendant l’entraînement avant la confrontation avec l’équipe rivale.

Au cas où un cas positif apparaît, il est recommandé de réaliser un test supplémentaire “pour aider à réduire le risque de faux positifs chez les personnes non infectées et contribuer à la prise de décision clinique. Par exemple, en cas de résultat positif au test dans la période précédant le jour du match », informe le protocole de la FIFA.

S’il est finalement confirmé qu’il y a un cas positif, la personne affectée doit entrer à l’hôpital pour poursuivre les procédures détaillé dans le «plan de préparation sanitaire et de réponse» contre le coronavirus.