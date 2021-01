COVID-19 :

La troisième vague de COVID-19 en Espagne est déjà une réalité et, par conséquent, toutes les communautés autonomes ont déjà pris des mesures plus sévères pour arrêter la propagation des infections. Certains nombres d’infectés qui n’ont cessé d’augmenter tout au long de la semaine, atteindre un nouveau record pour l’ensemble de la pandémie dans notre pays: mercredi dernier, ils ont notifié jusqu’à 41 576 nouveaux positifs, un chiffre qui n’avait pas été atteint même en mars dernier, lorsque la détention à domicile a été décrétée dans tout le pays, en même temps que l’état d’alerte.

Malgré ces chiffres inquiétants, le Gouvernement et la Santé admettent qu’un confinement comme celui de mars n’est pas nécessaire, du moins pour le moment et en tenant compte des mesures dures que les communautés ont mises en œuvre la semaine dernière. Cependant, l’occupation des hôpitaux continue de s’inquiéter d’une tendance à la hausse, en particulier l’USI, qui compte de moins en moins de lits.

Et, malgré les nouvelles restrictions en janvier, et toujours en train de subir les conséquences de Noël, le Washington Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) -un centre de référence sur la pandémie de coronavirus- estime que Ce ne sera qu’à la fin du mois, vers le 29 janvier, que l’on pourra voir un tournant dans les contagions de cette troisième vague de pandémie dont de nombreux experts ont mis en garde avant même l’arrivée des vacances de Noël.

IHME (IHME)

Pression hospitalière et décès

Selon l’étude des modèles prédictifs de l’IHME, il indique que la tendance à la hausse de l’incidence accumulée dans une grande partie de l’Espagne suggère le tournant de l’occupation et de la pression hospitalière interviendra fin janvier, exactement le 29 janvier. Cependant -et compte tenu des temps moyens de ce virus-, la mortalité ne culminera que quelques semaines plus tard, vers le 15 février, pour commencer à baisser leur nombre dans les semaines suivantes.

IHME (IHME)

Cependant, la même étude indique que Madrid connaîtra son pic de pression hospitalière plus tard, à la mi-février, Contrairement à la deuxième vague, lorsqu’elle est tombée, elle s’est produite plus tôt que dans d’autres communautés. À son tour, la baisse de la courbe de mortalité se produira au même moment qu’à l’échelle nationale, bien que pas si prononcé.