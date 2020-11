COVID-19 :

Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a présenté mardi la stratégie de vaccination contre le Covid-19 en Espagne, approuvée par le Conseil des ministres.

Quels sont les groupes prioritaires pour la santé?

La santé a fixé 18 groupes prioritaires, basés sur quatre critères: le risque de mortalité, le risque d’exposition à la maladie, la transmission de la maladie et l’impact socio-économique. Cependant, il a seulement été révélé qui recevra le vaccin en premier: les personnes âgées et le personnel de santé des maisons de retraite, les autres personnels de santé et les personnes handicapées qui ont besoin d’un grand soutien. Pour connaître la suite, selon le ministre, vous devrez attendre que votre tour de vaccination arrive.

Comment la vaccination se fera-t-elle?

Cela se fera en trois phases. Une première, qui débutera en janvier et sera «limitée», destinée au groupe prioritaire (tout d’abord, les personnes âgées et les personnels de santé des maisons de retraite seront vaccinés). Cette étape se déroulera jusqu’en mars. Une deuxième phase augmentera les groupes de vaccination et durera jusqu’en juin. À partir de là, le ministre espère étendre la campagne à tous les groupes d’attention prioritaires.

Combien de doses y aura-t-il?

L’Espagne recevra 140 millions de doses. En outre, le ministre a expliqué que l’UE était en train de conclure des contrats pour l’achat de sept vaccins au maximum. Pour la première phase, qui atteindra 2,5 millions de personnes, le gouvernement a approuvé l’achat d’environ 20 millions de doses du vaccin auprès de Pfizer et BioNTech.

Sera-t-il obligatoire de se faire vacciner?

Pas au début. Le vaccin sera volontaire et sera administré gratuitement par le biais du système national de santé. Cependant, la santé évaluera s’il est opportun de le rendre obligatoire, en fonction de l’évolution de la pandémie. Dans d’autres pays, comme la France, les vaccins sont obligatoires.

Illa a promis qu ‘”il y aura des doses pour vacciner 100% de la population espagnole”. Sur Twitter, le Premier ministre, Pedro Sánchez, a assuré que “l’Espagne est parfaitement préparée pour administrer les vaccins dès qu’ils sont disponibles”.

Nous présentons la stratégie de vaccination # COVID19. L’Espagne est parfaitement préparée pour commencer à administrer les vaccins dès qu’ils seront disponibles. Les citoyens peuvent être absolument certains que toutes les doses utilisées seront sans danger https://t.co/wFZcBkzdlz pic.twitter.com/XXOn7SrpQB – Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 24 novembre 2020

Qui a élaboré le plan de vaccination?

Le ministère de la Santé et les communautés ont convenu en septembre dernier de mettre en place un groupe d’experts pour développer cette stratégie, qui sera approuvée en plénière du Conseil inter-territorial du système national de santé (SNS).

Plus précisément, le groupe est composé de huit communautés autonomes, des sociétés scientifiques telles que l’Association nationale des soins infirmiers et des vaccins, l’Association espagnole de vaccination (AVP) ou la Société espagnole de médecine familiale et communautaire, deux personnes du Comité de bioéthique, un sociologue de l’Université autonome de Madrid et expert en méthodologie de recherche sur l’évaluation des programmes de vaccination.

Où se fera la vaccination?

Principalement dans les centres de santé. Pedro Sánchez a déjà annoncé ce vendredi qu’il y aurait 13 000 points de vaccination, afin d’assurer un “accès équitable” aux vaccins. Fernando Simón a également confirmé que cela se ferait par le biais du système de soins primaires qui, a-t-il dit, a une capacité suffisante.

Combien de doses seront reçues?

La plupart des vaccins plus avancés à ce stade, tels que Moderna, Pfizer ou AstraZeneca, se composent de deux doses. Celui développé par Janssen est le seul qui serait administré en une seule dose.

Quels sont les principaux problèmes?

Les vaccins qui se font connaître assurent une efficacité de plus de 90%. Cependant, ils diffèrent, entre autres, dans leur système de conservation, ce qui a un impact sur les plans de vaccination. Par exemple, le vaccin de Pfizer doit être conservé à -80 degrés.