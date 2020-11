COVID-19 :

. – “La chose la plus rassurante que je puisse vous dire, Amérique, c’est que quand on me dira que je peux me faire vacciner, je le ferai, car je sais que c’est la meilleure façon de me protéger, ma famille et ma communauté”, a déclaré le Dr. Jerome Adams, directeur de la santé américain, sur le vaccin COVID-19 sur “Good Morning America” ​​lundi.

Adams a déclaré qu’il voyageait et parlait avec des gens, y compris des présidents d’université historiquement noirs, essayant d’aider les gens à comprendre que les vaccins COVID-19 ont été développés en toute sécurité.

“Tony Fauci l’a dit, Moncef Slaoui l’a dit”, a ajouté Adams. “Nous n’avons sauté aucune mesure de sécurité.”

Lorsqu’on lui a demandé comment s’assurer qu’il n’y aura pas d’effets secondaires à long terme à l’avenir du premier vaccin en son genre, Adams a déclaré qu’il s’entretenait tous les jours avec le Dr Robert Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention. Maladies aux États-Unis; Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses; et le Dr Deborah Birx, coordonnatrice de la réponse au coronavirus de la Maison Blanche.

Adams défend le processus de développement du vaccin Covid-19

C’est ce qu’ils me disent. Dans les études normales, il n’y a qu’environ 5 000 personnes avant qu’un vaccin ne soit approuvé. Ces études comptent entre 30 000 et 60 000 », a-t-il déclaré. “Ces vaccins, lorsqu’ils sont administrés au public américain, auront plus de données que tout autre vaccin développé dans l’histoire”, a-t-il ajouté.

Adams a répété qu’elle se ferait vacciner le plus tôt possible en disant: «Encore une fois, je ferai la queue pour la recevoir quand ils me diront que je peux. C’est la confiance que j’ai dans le fait que ce sera sûr, avec plus de 95% d’efficacité ».

Adams a dit qu’il détesterait qu’il y ait un vaccin qui pourrait mettre fin à la pandémie et que les gens ne lui faisaient pas confiance. Et il a dit qu’il continuerait à travailler avec les organisations “pour aider les gens à comprendre la sécurité qui était dans ce processus, pas seulement la vitesse.”