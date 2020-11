COVID-19 :

Au jour où l’Espagne marque un nouveau record de décès dans cette deuxième vague du coronavirus, avec 368 décès, un chiffre qui n’avait pas été enregistré depuis le 25 avril, le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires, Fernando Simon, a laissé échapper que “quand je regarde les données dans mon bureau, le sourire peut m’échapper, mais je préférerais être plus prudent en public.” Simon a ajouté: “Oui, dans ce cas je le suis.”

Le porte-parole du ministère de la Santé, après avoir signalé plus de 9000 infections par jour, avec plusieurs hôpitaux pratiquement saturés et des professionnels de la santé appuyant sur le bouton SOS en raison de la pression avec laquelle ils travaillent, dit que malgré le sourire en privé dans son bureau, il est possible de “s’attendre à encore une semaine pour évaluer cette éventuelle tendance à la baisse ». Le directeur du CCAES reconnaît que “l’évolution de la courbe ne peut être appréciée avec beaucoup de précision” car “tout le monde sait que quand elle commence à descendre il y a des vagues qui montent et descendent”. Demandez «une semaine de plus» pour évaluer le déclin possible.

Simón a souligné que l’augmentation du nombre d’infections “A ralenti et a tendance à se stabiliser”. Il prévient, malgré l’euphorie avec laquelle il a annoncé les dernières données, qu’il faut être «prudent» car «il pourrait y avoir des retards dans les cas notifiés». Le porte-parole du ministère de la Santé a reconnu qu’au cours de la semaine dernière, 1 526 épidémies ont été détectées, dont plus de 10 600 touchées, principalement concentrées sur les étudiants de l’ESO, du baccalauréat et des universités.

Fernando Simón assure que “même pas proche!” L’Espagne obtiendra l’immunité de groupe. L’homme choisi par Pedro Sanchez Oui Salvador Illa pour diriger le contrôle de la pandémie en Espagne, il souligne qu ‘”un confinement à domicile ne sera pas nécessaire dans notre pays” puisque “les mesures que nous adoptons ne sont pas moins efficaces que celles adoptées par d’autres pays”. Selon lui, «dans les prochains jours, les effets de la limitation de la mobilité nocturne se feront sentir».