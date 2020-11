COVID-19 :

Selon les données en cours de traitement, depuis le début de la pandémie de coronavirus en Espagne, 1,46 million de cas ont été enregistrés et le nombre de morts s’élève à 40 769. Pour le moment, l’une des principales questions que tout le monde se pose est quand la deuxième vague de la pandémie prendra-t-elle fin en Espagne. Les scientifiques préviennent que ce sera un hiver «très rigoureux» dans notre pays.

Modèle épidémiologique pour prédire l’évolution de Covid-19

Le professeur de Département de physique atomique, moléculaire et nucléaire de l’Université de Grenade, José Enrique Amaro, a développé au début de la pandémie en Espagne une méthode mathématique pour analyser l’évolution de Covid-19.

Une formule qui a considérablement simplifié le modèle SIR utilisé par la communauté scientifique. De plus, l’expert a bénéficié de la collaboration de chercheurs du Université de Lyon et l’Université du Cap-Occidental à Cape Town pour étudier divers modèles épidémiologiques et prédire l’évolution de la pandémie.

Deuxième vague de la pandémie en Espagne

Selon ce modèle épidémiologique, en janvier bilan des morts il sera passé à 50 000 et en mars il y en aura environ 55 000. Ce sera alors la fin de la deuxième vague de la pandémie en Espagne.

Le scientifique explique que l’évolution du coronavirus est très différente dans la deuxième vague. Dans la première vague, le comportement était exponentiel et les décès quotidiens augmentaient rapidement. Pendant ce temps, dans la deuxième vague l’incrément est linéaire, et durera jusqu’en mars 2021.

Maintenant tu es prédictions ils doivent être pris avec prudence car il n’y a pas de modèle correct à 100% plusieurs mois à l’avance.

Troisième vague aux États-Unis

Alors qu’en Espagne, selon ce modèle mathématique, la deuxième vague de la pandémie s’étendra jusqu’à Mars 2021, plusieurs scientifiques soulignent que la troisième vague a déjà commencé aux États-Unis.

Au cours des dernières 24 heures, le nombre de nouveaux positifs est passé à 159 000 et 1 210 personnes sont décédées. Les plus fortes augmentations de cas de Covid-19 se produisent dans le Nebraska, Wisconsin, Wyoming, Iowa, Dakota du Nord et Dakota du Sud.

Ces dernières semaines, une grande partie du pays a enregistré un pic d’hospitalisations et de nouvelles restrictions ont été imposées. Les experts avertissaient depuis des mois qu’en automne et en hiver, il pourrait y avoir une forte augmentation Cas et décès de Covid-19. Les basses températures obligent les gens à rester à l’intérieur, ce qui favorise la propagation du virus.

Depuis le début de la crise sanitaire, 11 millions de cas ont été enregistrés dans le pays et 245000 morts.