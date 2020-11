COVID-19 :

Le débat sur le masque est toujours ouvert, des mois après, il sera forcé pour les emmener partout dans le pays. L’Espagne est le premier pays d’Europe à rendre les masques obligatoires, collectant plus d’un milliard d’euros avec la TVA qu’ils ont générée. L’achat massif de ce matériel et son temps d’efficacité limité, certains promettent de se protéger contre le virus, quelques heures, d’autres peuvent atteindre des jours, mais finalement ils sont jetables. Des millions de tonnes feront partie du gaspillage d’une pandémie qui ne s’arrête pas. La bonne nouvelle, c’est qu’à partir de maintenant, ils coûteront beaucoup moins cher, la TVA sera baissée après les demandes des citoyens et de l’opposition.

La réduction de la TVA sur les masques sera une réalité

Après avoir nié que la TVA sur les masques pouvait être abaissée. Cet outil, qui jusqu’à il y a quelques mois était utilisé par les chirurgiens et les personnes qui pratiquaient des traitements contre le cancer, était associé à une TVA de 21%. Bien que le pays ait obligé le pays à les transporter, même dans la rue, quel que soit le taux de contagion, transformant son utilisation massive en un moyen d’arrêter la pandémie, la TVA ne semblait pas baisser, puisque le gouvernement a répété à maintes reprises que d’Europe, il n’était pas autorisé à le faire.

Le ministre Montero a décidé de transférer à nouveau à l’Europe la réduction de la TVA que les citoyens et l’opposition demandaient tant. Après que que la Commission européenne a confirmé par écrit qu’elle n’allait pas infliger une amende à l’Espagne Pour cette raison, la baisse attendue de 21% à 4% sera réalisée, les assimilant à un bien de première nécessité. L’entrée en vigueur de cette nouvelle mesure sera effective à partir du mardi 17 novembre prochain, date à laquelle le gouvernement approuvera le décret-loi en Conseil des ministres.

En outre, un prix maximum a été fixé, de sorte que 25% de moins seront payés que ce qui a été payé auparavant pour ce vêtement. Ce qui semblait être quelque chose de temporaire, l’obligation de masque en Chine a duré un peu plus de 5 mois, en Espagne elle atteint 6 mois dans certaines régions comme la Catalogne avec le virus plus présent que jamais. L’Espagne poursuit ainsi son déclin, mais elle le fera avec des masques moins chers, qui n’atteindront pas les chiffres d’avant la pandémie.

Le prix des masques et les types qui verront leur TVA réduite à 4%

Avant d’être obligatoire, une boîte de masques chirurgicaux était payée 1,90 euro pour une boîte de 50 unités, soit 0,038. Avec l’augmentation de la demande, le prix est passé aujourd’hui à 0,96 centime pour chaque masque. Le prix maximum et la réduction de TVA les porteront à 0,72 chirurgical qui sont les moins chers. Les bonnes affaires peuvent être trouvées dans les grands supermarchés, selon l’endroit où elles ont été faites ou s’il y a plus de stock pour les vendre.

La réduction de TVA affectera les masques jetables, c’est-à-dire hygiénique, chirurgical et FFP2 ou KN95. Ceux qui sont réutilisables ne seront pas affectés par cette baisse, pas plus que les valves qui ne sont pas acceptées dans toutes les régions d’Espagne. Les tissus en tissu ne subiront pas non plus cette baisse. L’OCU estime que cette diminution est insuffisante et demande qu’ils soient exonérés de TVA. Le commerce des masques continue de susciter des débats, ce 4% peut être un soulagement pour de nombreuses familles, mais il peut finir par être insuffisant si les infections persistent et que l’obligation dure plus de mois.