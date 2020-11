COVID-19 :

Le mois de décembre Oui les chômeurs attendent de recevoir les prestations sociales correspondantes dans un nouveau mois. Selon les dernières données de Ministère du travail et de la sécurité sociale, le mois de Octobre a laissé près de 50000 chômeurs de plus que le mois précédent et certaines 600000 personnes touchées par ERTE à la suite de la pandémie de coronavirus.

Pendant les mois les plus durs de la crise sanitaire en Espagne, le gouvernement a décidé d’avancer les versements des allocations de chômage et ERTE, mais en juillet, il a été annoncé que les charges de chômage reviendraient à leur date habituelle, c’est-à-dire entre le 10 et le 15 de chaque mois. Bien que les principales banques continuent d’avancer le paiement entre les jours 3 et 5.

Dans quelles banques facturez-vous avant

Dans ce cas, le jeudi 3 décembre, la plupart des chômeurs devraient recevoir le paiement de leur aide correspondante. S’ils ne comprennent pas ce jour, Ils auront jusqu’au mardi prochain, le 15 décembre, pour avoir l’argent sur leur compte.

Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell, Bankia, Caixabank, Bankinter, Cajamar et Unicaja ce sont les entités qui saisissent en premier les aides destinées à leurs utilisateurs. Pour ce que Si vous êtes client d’une de ces banques et que vous devez percevoir des allocations de chômage, vous en aurez entre le jeudi et le samedi 5 décembre.

Combien est facturé

Les personnes qui reçoivent l’un de ces avantages recevront montant de chômage correspondant en fonction de la base réglementaire et du temps écoulé depuis le début de la collecte de l’aide.

Pendant le six premiers mois, la personne concernée facturera 70% de sa base réglementaire. À partir du septième mois, assurance chômage il tombe à 50% de cette base.