COVID-19 :

C’est ce dont nous avons tous envie, que cas de coronavirus ils peuvent être réduits et finalement disparaître ou devenir une grippe commune. Mais pour cela, il semble qu’il reste du temps et nous devons continuer avec toutes les mesures de précaution et de sécurité mises en place. De nos jours, et en raison de l’apparition du vaccin, de nombreux organismes et scientifiques prédisent la réduction des infections.

Bien sûr, cela dépend des différents pays, car si l’Europe a une incidence beaucoup plus élevée, en Nouvelle-Zélande c’est presque imperceptible et dans les pays asiatiques, il a été possible de dominer Covid-19, bien que de temps en temps certains cas apparaissent.

Environ six mois pour voir une réduction des cas

Bien que la transmission de Covid-19 soit maintenant plus forte que jamais et plus avec la nouvelle variante du Royaume-Uni, qui est plus contagieuse, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a prédit que dans environ six mois les contagions quotidiennes de Covid -19 peut commencer à être réduit, ce qui est possible grâce à la vaccination déjà mise en œuvre dans de nombreux pays du monde.

Certains autres scientifiques ont établi que peut-être pendant l’été de ce 2021 les choses pourraient s’améliorer, même si la vie comme nous le savons comme normale, avant que cette pandémie ne change le monde, Ce ne sera pas avant décembre 2021 quand il serait possible d’avoir un Noël un peu plus normal.

En tout cas, ce ne sont que des hypothèses tant que les plans de vaccination sont réalisés comme il a été établi au départ, mais comme nous l’avons vu, il y a des retards dans ces vaccinations.

Après presque un an de pandémie, l’OMS est claire et lance un cri d’espoir. «Il y a de la lumière au bout du tunnel, et nous y arriverons en suivant le chemin ensemble. QUI est avec vous: nous sommes une famille et nous sommes dans le même bateau ». Ils croient donc que les cas de coronavirus peuvent renvoyer.

Ce ne sera pas la seule pandémie

L’OMS révèle également que bien qu’il s’agisse d’une horrible pandémie, où de nombreuses personnes meurent chaque jour, ce n’est pas la seule et qu’une pire pourrait apparaître dans un certain temps.

Ainsi et à la fin de l’année 2020, l’OMS a alerté l’humanité que cette pandémie, malgré les ravages qu’elle a causés cette année, n’est peut-être pas la pire à laquelle nous sommes confrontés. Mark Ryan, chef du programme d’urgence de l’Agence, a reconnu que la pandémie avait été très grave, s’était propagée extrêmement rapidement et avait touché tous les coins de la planète, mais selon bbc.com, Ce n’est pas nécessairement le plus grand que vous puissiez espérer.

Quoi qu’il en soit, il a également envoyé le message que l’apprentissage se fait grâce à science, santé, logistique Pour mieux faire face à ce problème, si une autre pandémie survient, vous devez être préparé.

L’OMS et d’autres personnalités, telles que Bill Gates, mettent l’accent sur le changement climatique, car s’ils ne prennent pas soin de la planète, les pandémies qui pourraient survenir pourraient être pires.

Vous devez suivre la protection et les règles

L’arrivée des vaccins ne résout pas ce problème immédiatement. Vous devez attendre que les groupes à risque se font vacciner, les agents de santé, etc. de sorte que peu à peu une grande partie de la population le fait. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas clairement de se faire vacciner, bien que les médecins et les scientifiques établissent qu’aujourd’hui, la seule façon d’arrêter ce virus est la vaccination.

Comme il est toujours possible que les vaccins puissent offrir cette immunité attendue, l’OMS conseille de poursuivre toutes les mesures de protection, de sécurité, de confinement et d’autres mesures pour éviter de contracter et de propager Covid-19.

Comment fonctionnent les vaccins?

Selon l’OMS, les vaccins contiennent des parties atténuées ou inactivées d’un organisme spécifique (antigène) qui déclenche une réponse immunitaire dans le corps. Les nouveaux vaccins contiennent les «instructions» pour la production d’antigènes, plutôt que l’antigène lui-même.

Indépendamment du fait que le vaccin contient l’antigène ou les instructions pour que le corps le produise, cette version atténuée ne causera pas de maladie chez la personne vaccinée, mais incitera le système immunitaire à répondre comme il l’aurait fait dans sa première réaction au pathogène réel.

Rappelons que nous avons pratiquement trois vaccins déjà presque approuvés pour distribution et injection. En ce moment en Espagne, il met celui de Pfizer, mais le gouvernement a déjà annoncé que les vaccins Moderna ont été achetés et que le vaccin Oxford sera bientôt disponible. Les deux premiers sont très similaires dans leur conception et leur préparation, tandis que celui d’Oxford suit les paramètres précédents qui ont été utilisés pour d’autres vaccins.

Bien qu’il puisse sembler qu’il a été exécuté pour effectuer de tels vaccins (oui), toutes les phases sont passées Et ce n’était pas partir de zéro, car il a servi de base à d’autres vaccins antérieurs et à des recherches menées sur le coronavirus. C’est le seul moyen pour les scientifiques et les médecins de réduire les cas de coronavirus.