L’essence est un véritable casse-tête pour le gouvernement dirigé par Nicolás Maduro. Ces derniers mois a été témoin d’altercations, de files d’attente et de protestations contre le manque d’essence dans les stations-service. Le système Petróleos de Venezuela (PDVSA) a même mis en œuvre un calendrier basé sur le numéro de plaque d’immatriculation pour remplir les réservoirs des véhicules.

Navires à carburant

En raison de la pénurie de carburant, le gouvernement a acheté d’importantes réserves de pays étrangers et on s’attend à ce que Les navires arrivent à partir du 16 ou 17 novembre. Les experts estiment que dans quelques mois, le même problème pourrait être observé dans le pays. “Nous sommes au bord d’une situation qui pourrait se compliquer d’ici la fin de l’année“, a déclaré José Miguel Farías, ingénieur pétrolier et maître des finances d’Iesa.

À l’époque, les raffineries du Venezuela produisaient 1 300 000 barils d’essence et à l’heure actuelle, il n’atteint pas 60000 barils par jour. À l’intérieur du pays, il est le plus touché par la pénurie d’essence et devient même problématique en raison des longues files d’attente et des protestations qui surviennent.

L’essence subventionnée peut être transférée à un parent via la section Portefeuille de la Plataforma Patria. Cette fois, ce sera le porte-monnaie essence où vous devrez spécifier le montant, la destination et le destinataire auquel vous souhaitez envoyer l’aide.