COVID-19 :

Les Timberwolves ils ont juste quitté le faible blessure à leur star Karl-Anthony Towns et ont maintenant des complications avec lui COVID-19[feminine. En plus de l’absence de Jake Layman, qui avait commencé la saison en tant que starter et qui est désormais absent après la naissance de son fils, deux autres joueurs sont ajoutés à la liste inactive. Dans ce cas, les deux espagnols. Ricky Rubio et Juancho Hernangómez ils ne joueront pas jusqu’à nouvel ordre.

La raison de l’absence de Ricky et Juancho est le protocole d’action de la NBA pour se protéger contre le coronavirus. Le suivi des contacts signifie que Hernangómez est celui qui est, à coup sûr, dix jours sans action et que Rubio, en raison de sa proximité avec son partenaire, doit également attendre les résultats des tests médicaux. Aucun, jusqu’à présent, n’a été testé positif.

La réduction de progression affecte certains loups qui ont commencé avec deux victoires et sont tombés dans le puits avec un mauvais jeu. Seuls les Pistons, à 2-8, ont un résultat de qualification pire qu’eux.

Le moment est, pour ces deux acteurs, particulièrement critique. Ricky Rubio Il ne s’adapte pas bien à ce deuxième passage à Minny, à la fois avec ce que Saunders demande et avec son association avec son collègue meneur D’Angelo Russell. Juancho Hernangómez Il est devenu un partant en raison de la démission de Layman, mais sa contribution n’est pas celle souhaitée et son entraîneur s’est visiblement énervé contre lui lors du dernier match à ce jour. Les deux proviennent de critiques sévères de la part de la presse et des fans, les tenant pour responsables d’une partie de l’échec de ces Timberwolves.