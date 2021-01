COVID-19 :

est Lundi 18 janvier, commence une semaine de quarantaine radicale au Venezuela. Après avoir passé une semaine d’assouplissement sûr et prolongé, le pays revient au point de départ pour ralentir la propagation du coronavirus.

Quarantaine radicale

Le président Nicolás Maduro a annoncé le début de la semaine radicale: «À partir de demain, lundi, sept jours commencent, jusqu’au dimanche 24. Sept jours de quarantaine radicale, consciente, collective, sociale, volontaire, c’est la méthode 7 + 7». Il a également expliqué qu’il y avait une lente augmentation des cas.

“Cette pandémie est arrivée, nous avons pris soin de nous-mêmes de manière préventive et le système 7 + 7 a fonctionné et est le plus pertinent pour lutter contre le covid-19 en cas de pandémie chaque mois et aussi longtemps que cela dure”, a ajouté Nicolás Maduro à propos de la situation. vivant au Venezuela. En outre, le pays est prêt à entamer la phase de vaccination.

Le chemin que suit le Venezuela est le bon avec la méthode 7 + 7, notamment en raison du grand effort que fait la population avec cette formule. Pendant cette semaine, Seuls les travailleurs des secteurs économiques prioritaires et des zones essentielles peuvent descendre dans la rue. Aussi les personnes qui ont besoin d’acheter de la nourriture ou des médicaments. Chacun doit porter sa jugulaire et respecter la distance de 2 mètres.