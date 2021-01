COVID-19 :

Ce dimanche, le ministère de la Santé du Japon a signalé avoir détecté une nouvelle variante du coronavirus. Plus précisément, il a été trouvé dans quatre voyageurs du Brésil, qui est un nouveau tournure des événements de la pandémie derrière les précédents existants.

Selon les autorités japonaises, est différent des souches britanniques et sud-africaines, bien que tous les trois aient une mutation en commun. Cela a été confirmé par Takaji Wakita, directeur de l’Institut national des maladies infectieuses (NIID): “Je comprends que une nouvelle variante a été trouvée, différente de celles du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud. “

Suite à cette découverte, les experts du pays étudient les caractéristiques de la nouvelle version, ainsi que l’efficacité des vaccins et la gravité de vos symptômes.

On ne sait pas s’il est plus infectieux

Tel que rapporté par The Japan Times, parmi les voyageurs touchés il y a un homme dans la quarantaine qui avait des difficultés respiratoires et a dû être hospitalisé, une jeune femme dans la trentaine avec des symptômes légers, et deux personnes entre 10 et 19 ans. Le garçon avait une légère fièvre, tandis que la fille était asymptomatique.

Après avoir été testé positif à l’aéroport, ont ensuite été soumis à un examen plus détaillé. C’est alors que l’existence de la nouvelle souche a été connue. Du NIID, ils ont souligné que pour le moment rien n’indique si le variant est plus infectieux que l’original.