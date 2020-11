COVID-19 :

WASHINGTON – La nouvelle épidémie de COVID-19 à la Maison Blanche affecte déjà au moins cinq personnes autour du vice-président des États-Unis, Mike Pence, mais il prévoit de garder ses plans de voyage intacts pour faire campagne, une décision qui a généré controverse dans le pays.

Outre les infections du chef de cabinet de Pence, Marc Short, et de son conseiller politique, Marty Obst, ont confirmé samedi soir par des sources officielles, au moins trois autres personnes du bureau du vice-président ont été testées positives pour la maladie, a déclaré ceci Dimanche le journal The New York Times et la chaîne CNN. NBC News n’a confirmé qu’un total de quatre infections.

Pence a été testé négatif pour COVID-19 ce samedi, tout comme sa femme Karen, mais prévoit de poursuivre ses voyages de campagne neuf jours avant les élections présidentielles aux États-Unis, qui comprennent une visite ce dimanche en Caroline du Nord et un autre lundi au Minnesota, selon son bureau.

Cette décision a été prise alors que Pence se considérait comme un contact étroit avec son chef de cabinet et voyageait avec Obst la semaine dernière, qui a participé à un événement de collecte de fonds en Floride le 15 octobre à laquelle a également participé le Le président américain Donald Trump.

Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a défendu ce dimanche la décision de maintenir l’ordre du jour de Pence intact, affirmant que le vice-président est un personnel “essentiel” selon les directives des experts de la santé du pays, et devrait donc continuer avec leurs activités, y compris les activités de campagne.

“J’ai parlé au vice-président à minuit hier soir, et je peux vous dire qu’il va porter un masque et maintenir la distance sociale. Quand il ira parler (à ses rassemblements), il enlèvera son masque et le remettra ensuite”, a déclaré Meadows dans une interview avec CNN.

“De toute évidence, je crains que cela puisse affecter le monde entier, pas seulement le vice-président”, a admis plus tard Meadows dans une déclaration aux journalistes à la Maison Blanche.

Le bureau de Meadows et Pence affirment que l’unité médicale de la Maison Blanche a donné au vice-président un “feu vert” pour poursuivre ses voyages de campagne, mais aucun médecin de la résidence présidentielle n’a confirmé ce point jusqu’à présent.

Selon le New York Times, Meadows a tenté ce samedi de garder secrètes les informations sur les aspects positifs du bureau de Pence, et le responsable a justifié cette position ce dimanche: «Le partage d’informations personnelles n’est pas quelque chose que nous devrions faire à moins que ce ne soit le président. ou le vice-président », a-t-il déclaré. Cette information n’a pas été vérifiée par NBC News.

“Ces cinq derniers jours, j’ai travaillé à distance et en isolement, mes tests négatifs tous les jours jusqu’à hier. Aujourd’hui, j’ai été testé positif au COVID-19 et je suis en quarantaine”, a déclaré Stephen Miller dans un communiqué.

Hormis les cas Short et Obst, les trois autres personnes qui ont été testées positives dans le bureau de Pence n’ont pas été publiquement identifiées, et le reste des conseillers du vice-président sont “effrayés” par le problème, selon CNN.

Il s’agit de la deuxième épidémie de covid-19 qui a été enregistrée à la Maison Blanche en un mois, après l’épidémie qui a infecté début octobre près de 30 personnes, dont Trump lui-même, son épouse Melania, plusieurs sénateurs et la porte-parole de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany.

La Maison Blanche n’a guère changé ses protocoles pour faire face à la pandémie après l’incident, et Trump et Pence ont immédiatement repris les rassemblements devant des centaines de personnes, dans lesquels la distance sociale est à peine maintenue et peu de masques sont utilisés.

Ce n’est pas la première fois qu’un conseiller du vice-président est infecté par un coronavirus: sa directrice de la communication, Katie Miller, a contracté la maladie en mai dernier. Ce fonctionnaire est marié au principal conseiller en immigration du président, Stephen Miller, qui a également été testé positif il y a deux semaines.

Trump lui-même a été infecté fin septembre, tout comme sa femme, Melania, qui a annulé cette semaine un voyage prévu en Pennsylvanie en raison de ce que son porte-parole a décrit comme une «toux persistante».