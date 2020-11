COVID-19 :

A été celui-ci Semaine presque tragique (la nouvelle normalité a montré que tout peut empirer) en termes de coronavirus au Real Madrid. Avec l’annonce officielle du club après 11h00 du matin de ce samedi de la positif de Casemiro et Hazard, il y a trois joueurs de Zidane à l’infirmerie (Militao est l’autre) actuellement, et quatre sont touchés depuis juillet par le virus.

le La première contagion fut celle de Mariano Díaz, à la fin de juillet. L’attaquant asymptomatique a dû être isolé chez lui. Cela n’a pas compté pour Zidane, mais le résultat du test, qui a été répété plusieurs fois avec le même signe jusqu’au négatif final, l’a empêché de faire partie de l’expédition pour le retour contre City, le dernier match de 2019-20. Pendant ce temps, au grand soulagement, ses partenaires étaient testés négatifs.

Jovic, Vinicius et Lunin, les frayeurs avec le coronavirus

Sauf pour deux alertes précédentes (Jovic par la visite d’un ami positif de Serbie, devant s’isoler) et Vinicius pour un examen raté) et un examen ultérieur (Lunin, avec un faux positif lors de la pause de l’équipe nationale d’octobre) à Mariano, Madrid avait esquivé le virus. Jusqu’ici quoi la situation est soudainement compliquée.

Lundi, il a été confirmé que Militao avait été testé positif. La tranquillité est alors venue parce que, dans le mauvais, et Comme cela s’est produit ce samedi, le reste des membres de l’équipe, le staff technique et les professionnels qui travaillent avec la première équipe, n’ont pas été infectés. Mais Casemiro et Hazard rejoignent cette liste qui, malheureusement et malgré toutes les mesures prises quotidiennement, dans le club, ils admettent avec résignation que le plus logique est qu’il s’agrandisse dans le futur…