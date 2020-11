COVID-19 :

La reprise du football après l’arrêt forcé dû à l’expansion de la pandémie de coronavirus reposait sur le travail de nombreuses personnes qui ont participé pour que le ballon puisse rouler. Tout devait être mesuré et contrôlé pour éviter les infections et jouer de la manière la plus sûre. Pour minimiser les probabilités, bien que celles-ci existent toujours. Ce samedi, le Real Madrid a annoncé deux points positifs dans son effectif. Hazard et Casemiro souffrent de coronavirus et les protocoles en cas de contagion ont été activés.

Le club a confirmé que le reste de l’équipe, les entraîneurs et le personnel ne sont pas porteurs du virus et pourront continuer le match de Mestalla ce dimanche à 21h00. Le protocole indique qu’au moins 13 joueurs en bonne santé doivent être sortis d’une liste de 35 dans laquelle entrent également des joueurs de la filiale et il semble que Zidane n’aura aucun problème à rassembler le groupe puisqu’il ne peut être joué qu’avec cinq joueurs de la première équipe. Ainsi, le Real Madrid n’aura pas à dépenser la seule “ grève ” pour reporter un match en raison du coronavirus autorisé par LaLiga au cas où une épidémie empêcherait une équipe de rassembler le nombre minimum de joueurs. Si cela se produit à une occasion, il n’y aura pas de place pour l’erreur dans ce qui suit: le match sera considéré comme joué et l’équipe qui ne présentera pas ces joueurs verra son match perdu 3-0.

En plus d’être en quarantaine, qu’ils présentent des symptômes ou non, et d’être malades pendant au moins les deux semaines que le virus a endurées dans le corps, les deux joueurs devront suivre le protocole de retour à l’action de LaLiga qui nécessite deux tests négatifs pour pouvoir revenir. travailler et jouer.

Sans Hazard et Casemiro, éteints à cause d’un coronavirus, Zidane devrait aligner Courtois, Lucas Vázquez, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Vinicius, Benzema et Marco Asensio.