Hugo Lopez-Gatell, Sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, a estimé que quiconque Mexique dépassent le million d’infections au COVID-19, il s’agit d’une donnée «sans conséquence», qui a été moyens de communication.

«En termes d’actualité, il semble intéressant de l’annoncer (le million d’infections), à chaque fois qu’il y a un chiffre rond», a-t-il minimisé lors d’une conférence de presse.

Le ministère fédéral de la Santé a rapporté ce dimanche que le pays accumule un million 6 mille 522 infections et 98 mille 542 décès depuis le début de la pandémie de COVID-19[feminine après avoir ajouté 3 269 cas et 283 décès confirmés au cours des dernières 24 heures.

Il a expliqué que sur plus d’un million d’infectés, on estime que seulement 47 000 99 sont malades aujourd’hui, soit 4%.

Depuis l’arrivée du coronavirus SRAS-CoV-2 au Mexique le 28 février, 2 millions 610 mille 548 personnes ont été étudiées et un million 227 mille 290 ont donné négatif au test de diagnostic.

Il a précisé que les hôpitaux enregistrent une occupation de 35% des lits de soins généraux pour les infections respiratoires et de 28% des lits avec ventilation assistée pour les patients les plus graves.

Les États les plus occupés en lits généraux sont Durango (73 pour cent), Chihuahua (71 pour cent), Coahuila (68 pour cent), Nouveau Lion (65 pour cent), Zacatecas (62 pour cent) et Mexico (57 pour cent).

Tandis que États avec le taux d’occupation le plus élevé de fans ils sont Aguascalientes (61%), Mexico (51%), Nuevo León (50%), Durango (48%), Chihuahua (48 pour cent) et Basse Californie (42 pour cent).

López-Gatell a expliqué que 20 des 32 États du pays sont dans une phase de “déclin du nombre quotidien de cas de COVID-19”, mais il y en a d’autres où des pics d’infections sont enregistrés.

«À partir de la semaine 29, la dernière semaine de juillet, nous avons atteint un sommet, puis il a diminué et maintenant il augmente, comme nous l’avions prévu, en même temps que la saison grippale», a-t-il déclaré.

Le ministère de la Santé a enregistré des flambées en Chihuahua, Durango, Mexico, Coahuila, Aguascalientes, Querétaro et Zacatecas.

Chihuahua Oui Durango Ils ont déjà décrété le feu rouge épidémiologique, nom qui reçoit la phase de plus grand danger de contagion et le plus grand nombre de restrictions économiques et sociales.

Juste samedi, Ricardo Cortes Alcala, Directeur général de la promotion de la santé du ministère de la Santé, a exigé que les médias mettent l’accent sur les statistiques publiées sur le fait qu’en Mexique plus d’un million de cas seront dépassés COVID-19[feminine.

Au 15 novembre 2020, il y avait 1006522 cas confirmés de # COVID19. 1 227 290 négatifs, 98 542 décès confirmés et 750 190 personnes récupérées ont été enregistrés. 1/2 pic.twitter.com/4fTOG0EiBH – Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) 16 novembre 2020

Selon l’Université Johns Hopkins, Mexique est le onzième pays avec les infections les plus confirmées derrière États-Unis, Inde, Brésil, France, Russie, Espagne, Royaume-Uni, Argentine, Colombie et Italie.

En outre c’est le quatrième pays au monde avec le plus de morts, seulement dépassé par États Unis, Brésil et la Inde.

En huit mois de pandémie, COVID-19[feminine a été consolidé comme le quatrième cause de décès au Mexique, derrière les maladies cardiaques, le diabète et les tumeurs malignes.

