COVID-19 :

Il l’augmentation des cas de coronavirus en Catalogne atteint des niveaux inquiétants. La Generalitat a le titre d’être la communauté qui a appliqué le plus de restrictions depuis le début de la pandémie et celle avec le moins de résultats. Contrairement à des communautés comme Madrid qui sont confinées par des zones sanitaires, en Catalogne, la mobilité est réduite avec l’isolement municipal. Barcelone avec 5 millions d’habitants, subit les mêmes restrictions que Prat de Comte, qui compte 198 habitants. Indépendamment des aspects positifs ou de la densité de population, la Generalitat impose des mesures pour l’ensemble de la population, c’est ce qui peut ou non être fait en Catalogne entre le 7 et le 17 janvier.

L’aturada de País de la Generalitat, c’est ce qui peut être fait entre le 7 et le 17 janvier

Avant la fin des vacances, la Generalitat a adopté des mesures énergiques, ce lundi elle a déjà mis en garde contre l’application de restrictions sévères. Personne ne pouvait s’attendre à ce que ce soit une série de mesures qui affecteront directement l’un des rares secteurs qui sont restés debout, le commerce.

Le commerce ne fermera pas essentiellement tout au long du week-end, les centres commerciaux les 10 jours. La campagne de vente sera un peu différente dans cette communauté cette année. Si certains avaient attendu après les vacances pour récupérer les ventes, ils ne le pourraient pas. Des surfaces de plus de 400 mètres et des centres commerciaux fermeront leurs portes pendant ces 10 jours, dans un premier temps. La Generalitat a déjà prévenu qu’elle pouvait prolonger les restrictions plus longtemps. Si les magasins de Lleida ont raté les soldes et le Black Friday, ils manqueront désormais une grande partie des soldes d’hiver. Les petits commerçants ont déjà prévenu qu’ils ne pourront plus rester ouverts plus longtemps. Les aides offertes par la Generalitat après l’imposition de la fermeture sont minimes, ne couvrent pas les dépenses et obligent les entrepreneurs à emprunter. Les travailleurs ne peuvent pas respirer facilement non plus, beaucoup n’ont pas payé le premier ERTE et devront revenir dans cette situation.

Aucune activité parascolaire. Les activités que les enfants pratiquent en dehors de l’école et où ils se mélangent avec des élèves d’autres classes ou des groupes dits bulles seront interdites. L’activité de plein air ou les cours qui servent à améliorer les compétences ne peuvent pas être effectués physiquement. Les enfants souffrent à nouveau à la première personne, encore une fois, des restrictions. Malgré cette fermeture de certaines activités, les écoles resteront ouvertes et rien n’indique pour l’instant qu’elles seront fermées, même si tout est possible.

L’enfermement qui jusqu’à présent était régional, devient municipal. Les plus petites municipalités avec moins ou pas de cas seront les plus touchées. Ils doivent subsister avec les magasins d’alimentation de base qui étaient essentiels pendant la détention. Vous ne pourrez ni sortir ni entrer, ce qui signifie que toute boutique artisanale ou boutique vendant des produits locaux qui aurait pu économiser des ventes ne le fera pas. Barcelone avec 5 millions d’habitants et tous les magasins en activité pendant la semaine, à l’exception des grandes surfaces et des centres commerciaux, maintiendra son fonctionnement et sa mobilité totale. Ce confinement est l’un des points les plus controversés de la loi, notamment en dehors de Barcelone ou dans des communes qui ont déjà subi deux confinements qui n’ont donné aucun résultat, ils n’ont fait que laisser de nombreuses entreprises en ligne.

Les gymnases sont l’autre secteur qui devrait fermer ses portes. Vous ne pouvez pas pratiquer de sport à l’intérieur, vous pouvez faire des activités sportives à l’extérieur. Cela signifie que l’activité physique peut être maintenue tant qu’elle est dans un espace ouvert. Les seules installations qui seront sauvées seront les piscines qui pourront rester ouvertes, qu’elles soient couvertes ou à l’extérieur. Les sportifs peuvent également être sautés au-delà des limites communales, sur une piste cyclable, à condition de ne pas dépasser la commune voisine.

Le couvre-feu de 22h00 à 6h00 restera actif et les restrictions dans le secteur de la restauration, ils resteront. Les petits-déjeuners de 7h30 à 9h30 et les repas de 13h00 à 15h30 ont ruiné les bars et restaurants qui, après avoir été fermés pendant un mois en novembre, ont ouvert avec des horaires qui n’ont rien à voir avec au jour le jour du peuple. De plus, la capacité intérieure continuera à être de 30% et 100% sur les terrasses.

Le coronavirus est toujours très actif en Catalogne, étant l’endroit en Espagne qui applique le plus de restrictions d’une manière que même les spécialistes ne comprennent pas, le comité d’experts de la Generalitat les défend jusqu’au cap de l’épée. Selon eux, ils s’engagent pour la santé avant l’économie. Le résultat de ces nouvelles restrictions sera visible prochainement. Du 7 au 17 janvier, aura lieu la soi-disant «hauteur du pays», qui peut être prolongée en fonction des résultats.