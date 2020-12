COVID-19 :

Le vaccin COVID-19 est déjà une réalité. Russie a commencé sa campagne de vaccination début décembre, Royaume-Uni commencé il y a une semaine, en États Unis Il est prévu de démarrer dans les prochaines heures et il reste moins d’un mois pour atteindre Espagne les premières doses.

“C’est un étape scientifique importante pour le monde, car les vaccins seront essentiels dans la lutte contre le COVID-19 », a déclaré le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé lors d’une conférence la semaine dernière. «Les progrès en matière de vaccins nous encouragent tous et maintenant on peut commencer à voir la lumière au bout du tunnel“Il ajouta.

Cependant, Debra Goff, pharmacienne spécialiste des maladies infectieuses au Wexner Medical Center de l’Université de l’État de l’Ohio, estime que le vaccin “est le première étape pour nous aider pour revenir à la normalité avant le COVID-19 “, mais “Ce n’est pas la fin définitive” de la pandémie. Pour cette raison, il conseille que, pendant un certain temps, il sera nécessaire de continuer à respecter les mesures de sécurité recommandées par les autorités sanitaires. “Je crois que la perception des gens est que vous recevez le vaccin et que vous êtes en sécurité, et nous pouvons enfin arrêter de porter un masque, garder la distance sociale et tout ça, mais c’est ce n’est pas la réalité“Il a averti dans une déclaration à Business Insider.

Actions déconseillées malgré la vaccination

Vérifiez d’abord le efficacité réelle du médicament puis atteindre un immunité collective pour revenir à une normalité complète. «Si nous avons la maladie dans d’autres parties du monde, il n’est pas clair pour moi que nous puissions revenir en arrière et faire de grands événements sportifs ou des bars ouverts car, comme en Australie ou en Corée du Sud, le risque de réinfection se profile. Alors Tant que je suis dans le monde, je ne suis pas sûr que nous reviendrons complètement à la normale“A déclaré Bill Gates dans un podcast récent co-animé avec Anthony Fauci, le principal expert américain en maladies infectieuses et l’actrice Rashida Jones.

Fauci a ajouté que cette immunité collective sera atteinte lorsque 75% ou 85% de la population mondiale a été vaccinée. D’ici là, une série de règles devra être maintenue. Par exemple, Goff souligne que Nous ne pourrons pas arrêter de porter le masque ou sauter la distance sociale car si les vaccins Pfizer et Moderna protègent les gens contre les maladies graves du coronavirus, ils on ne sait pas s’ils protègent également contre la contraction asymptomatique du virus, les transformant en contagion silencieuse.

Une autre raison d’utiliser le masque que le vaccin pas efficace jusqu’à 10-12 jours après avoir reçu la première dose. Même il y a un 52% efficace seul. N’atteint pas son efficacité totale jusqu’à l’administration du deuxième dose, qui est appliqué trois ou quatre semaines plus tard. De plus, les vaccins ne sont pas efficaces à 100%, il y a donc une petite chance que vous puissiez encore l’attraper après avoir reçu les deux doses de l’injection.

Il n’est pas non plus recommandé de maintenir une vie sociale trop active, c’est-à-dire, marcher dans les bars ou se mêler à de grands groupes de personnessurtout s’ils sont inconnus, car cette personne pourrait transmettre le virus sans le savoir à d’autres personnes qui ne sont pas vaccinées. Ce qui est actuellement à l’étude est de savoir si le vaccin protège contre la transmission. “D’ici à janvier, nous en saurons beaucoup plus. Chaque jour est une nouvelle expérience d’apprentissage. Nous y sommes presque, mais nous n’avons pas franchi la ligne d’arrivée », déclare Debra Goff.

Actions pouvant être effectuées avec le vaccin

Malgré les restrictions qui continueront d’exister, de nouvelles actions qui n’étaient pas autorisées actuellement peuvent être menées. Peut déjà être fait plans relativement normaux après le printemps, selon les experts. De cette manière, Noël 2021 s’annonce bien meilleur que celui attendu en 2020.

Une autre activité que nous pouvons réaliser une fois vaccinés sera prendre soin d’un être cher qui a été infecté. Ainsi, si nous vivons avec quelqu’un qui a un coronavirus, nous pouvons lui apporter de la nourriture et des boissons, vérifier sa température et même lui tenir compagnie. Dans ces situations, il est important de continuer à utiliser le masque également pour augmenter la protection.