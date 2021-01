COVID-19 :

Le vaccin contre le COVID-19 créé par la société pharmaceutique moderne a déjà été approuvé en Europe, rejoignant ainsi celle de Pfizer et BioNTech, qui est déjà administrée sur pratiquement tout le continent. L’Agence européenne des médicaments (EMA) a autorisé son utilisation en dernier lieu, plus tard la Commission européenne a confirmé cette approbation et hier le ministère de la Santé, par l’intermédiaire de Salvador Illa, a confirmé que les premières doses sont déjà en Espagne et seront bientôt utilisées par le communautés autonomes.

Notre pays reçoit la part proportionnelle des doses que l’Union européenne a acquises, qui a acheté 160 millions de ce vaccin, dont 80 fixes et le reste facultatif. Jusqu’à présent, c’est ce que l’on sait sur le vaccin de Moderna

Quelle est son efficacité?

Il est assez similaire à celui de Pfizer et BioNTech. Selon la dernière annonce, alors que Pfizer atteint une efficacité de 95%, Moderna a signalé que son vaccin était de 94,1%. Environ 30 000 personnes ont participé aux différentes phases des essais cliniques, tant pour le vaccin que pour le placebo.

196 personnes ont été infectées par le coronavirus avec des symptômes, dont environ 185 provenaient du placebo et 11 du vaccin. 30 étaient des cas graves de ces 30 000 participants, appartenant au groupe placebo.

28 jours doivent s’écouler entre les deux injections programmées pour la vaccination avec la dose de Moderna. C’est le temps estimé par le pharmacien pour qu’il prenne réellement effet.

Quels effets secondaires peut-il avoir et comment le conserver?

Dans le premier aspect, ils se ressemblent également, car les deux peuvent provoquer des douleurs au site d’injection, des maux de tête, des douleurs musculaires ou articulaires, de la fatigue, des frissons, etc. Au moins, ce sont ceux qui ont été identifiés jusqu’à présent, et les plus courants qui se sont déjà produits sur d’autres continents ont été généralement légère ou modérée et améliorée dans les jours suivant la vaccination.

Concernant la conservation, ce vaccin rend les choses beaucoup plus faciles, car il n’a pas besoin des -70 ° C de Pfizer. -20 ° C peut suffire, c’est-à-dire qu’aucun congélateur spécial n’est nécessaire avec des températures excessivement basses. N’importe qui dans votre maison peut le stocker.

Quand peut-il être administré et combien de doses l’Espagne reçoit-elle?

Comme on dit, l’Espagne a déjà reçu les premières doses du vaccin Moderna. Comme annoncé mardi par le ministre de la Santé, 35 700 cartons de vaccins ont été reçus dans un premier lot et ce sera à partir de ce mercredi que les communautés les recevront et commenceront donc à les fournir. La distribution, comme celle de Pfizer et BioNTech, sera équitable.

Notre pays devrait recevoir 599 000 doses de ce remède au cours des prochaines semaines. En principe, il servira à poursuivre la première phase de la campagne de vaccination qui prévoit la vaccination des agents de santé, des personnes vivant en résidence et des personnes à charge.